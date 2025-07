Pedullà: “Atalanta, Lucca il nome del post Retegui: ma attenzione a Daghim e Raspadori”

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, la situazione Retegui in casa Atalanta potrebbe presto risolversi con una cessione del calciatore italo argentino in Arabia Saudito all’Al-Qadsiah. Il centravanti ha ricevuto un’offerta al rialzo da parte del club saudita a 20 milioni di euro all’anno, che lo ha convinto al trasferimento in Saudi Pro League. La Dea ora attende un’offerta congrua anche per il cartellino: il prezzo fissato è intorno ai 60 milioni di euro.

La società bergamasca comunque non si farà trovare impreparata: per sostituire l’italo argentino, reduce dalla stagione da capocannoniere, ha già diversi nomi sul suo taccuino.

Lucca primo in lista?

L’Atalanta già in passato aveva sondato con l’Udinese la disponibilità e le condizioni per l’acquisto di Lorenzo Lucca. Il centravanti, al momento, piace molto al Napoli che però non lo ritiene una priorità. Anzi, la formazione partenopea sta pensando ad altre situazioni. Quindi, qualora i bergamaschi dovessero decidere di affondare il colpo potrebbero trovare la possibilità di chiudere abbastanza facilmente.

Altre opzioni

L’Atalanta, oltre Lucca, ha anche altre due opzioni per la sostituzione di Retegui: i nomi sono quelli di Daghim e Raspadori. I due giocatori hanno caratteristiche diverse. Anche Lookman, però, potrebbe essere in uscita e se anche il nigeriano dovesse salutare diventeranno due gli attaccanti da acquistare.