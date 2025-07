Verstappen, box incandescente: volano parole grosse

Parole forti da parte di Verstappen che non è soddisfatto. La protesta è arrivata alla stampa.

La gara di Silverstone ha fatto registrare una pioggia scrosciante ma soprattutto, tante sorprese. Intanto c’è stato il terzo posto di Nico Hülkenberg che al suo 239esimo GP in carriera, è riuscito ad agguantare un insperato terzo posto regalando 15 punti d’oro per la Sauber, scuderia che quest’anno non aveva certo brillato fino al momento della tappa inglese.

Chi invece ha sorpreso in negativo è stato Max Verstappen, scivolato fuori dal podio per pochi decimi di secondo e superato pure da Lewis Hamilton, pilota Ferrari che fino ad ora, aveva a malapena continuato ad arrivare a punti gara dopo gara, registrando un risultato che sicuramente a Red Bull, complice anche la cattiva prestazione di Tsunoda che ormai è consuetudine, non fa nessun favore al livello di classifica Costruttori.

La gara non è stata esattamente un capolavoro per Verstappen che dopo il briefing di fine gran premio, si è lamentato per tanti motivi assieme al padre – a sua volta ex pilota – anche con la scuderia di Red Bull stessa. Andiamo a vedere quali sono stati secondo il pilota olandese i veri disagi in pista e perché stavolta, Max non è riuscito ad incidere.

Un risultato inatteso. E Verstappen se la prende col meteo

Il primo problema che per chi corre in Inghilterra è sempre un po’ una cosa da mettere in conto è stato il meteo: sotto una pioggia incessante Max non è stato certo l’unico pilota ad incontrare problemi di aderenza ma forse, è stato quello che ha subito più il clima: “Mi aspettavo una gara difficile, con questo meteo, ma così… ma tanto non ci si può fare niente. Comunque non stiamo lottando per il campionato, quindi non importa”, ha detto a Viaplay un olandese stranamente sconfortato per i suoi standard…

Comunque Max non è stato l’unico membro della famiglia Verstappen a lamentarsi per la gara. Stando al sito F1-Insider dalla Germania, Jos sarebbe stato visto discutere con Christian Horner nei box al culmine di quella che la stampa ha definito: “Non certo una conversazione amichevole”. Insomma, sembra che in casa Red Bull qualcosa non vada bene.

I giornali ovviamente hanno colto la palla al balzo per riprendere tutti i rumors di mercato che vogliono Verstappen con un piede già in Mercedes ma noi, ad onor del vero, dobbiamo ricordate che Marko e Red Bull hanno più volte smentito queste voci parlando di indiscrezioni che non hanno fondamento e ricordando il maxi contratto che blinda il pluricampione a Red Bull per altri tre anni.