Addio Vasseur, Hamilton non si nasconde: “Cambiamenti necessari”

Non tira una buona aria per i Team Principal, incluso quello di Ferrari. Sono necessari cambiamenti rapidi, anche in questo ruolo però?

La recente notizia arrivata su Red Bull, che avrebbe cacciato il suo storico team principal Christian Horner se ciò che arriva alle cronache in queste ore è quindi vero, rimette in discussione tutta la questione gestionale dei team in F1. La prima logica conseguenza di questo accadimento drammatico è chiara, il ruolo dei TP delle squadre che puntano al titolo, a prescindere da quanto siano esperti, pagati ed abili, può essere messo in discussione in ogni momento.

L’altra evidente conseguenza di questo avvenimento è la messa in discussione di tutti i ruoli degli altri TP nel Circus, dato che se Horner cercasse un altro team sarebbero ben poche le squadre pronte a chiudergli la porta in faccia, anche a costo di dover stracciare il contratto con il professionista con cui hanno iniziato la stagione, dalle ultime alle prime classificate.

Horner è uno dei più esperti e vincenti manager della sua epoca. Al contrario, in casa Ferrari, sembra scricchiolare sempre di più – non solo per sua responsabilità – il posto di Frederic Vasseur, responsabile del team della squadra Rossa che non ha ancora raggiunto risultati sufficientemente positivi da assicurargli al cento per cento la permanenza a Maranello per la prossima stagione.

Ipotesi addio Vasseur. Il pilota lo difende

Se però i giornali sono convinti della possibilità che il francese debba fare le valigie a fine anno – il suo contratto scade nel 2026 – e ora mettono il carico da dodici ipotizzando un approdo di Horner in Ferrari di cui al momento, ci teniamo a chiarirlo, non ci sono prove ma solo speculazioni e ipotesi fantasiose, non tutti nella scuderia con il Cavallino Rampante la pensano così.

Tempo fa anche l’alto rappresentante della FIA Stefano Domenicali, un passato in Ferrari dal 1991 ai primi del duemila, aveva difeso l’operato del TP, così come Toto Wolff di Mercedes che era intervenuto criticando la mentalità delle “porte girevoli” che vedono i manager cacciati da una squadra dopo solo un anno di prestazioni non eccellenti: “Lo prenderei in Mercedes se il ruolo fosse libero”, aveva detto.

A difendere Vasseur c’è anche un pilota che viene da Mercedes e che ora corre in Ferrari ed è chiaramente Lewis Hamilton: “Devo molto a Fred perché è stato lui a portarmi nella squadra”, afferma il pilota che a Silverstone ha conquistato un buon quarto posto: “Sono convinto che Fred sia l’uomo giusto per portarci in vetta, quindi sto lavorando intensamente per supportarlo e per realizzare i numerosi cambiamenti necessari”. Magari non sarà Lewis a decidere se Vasseur potrà rimanere o andare via a fine anno ma sicuramente, l’appoggio di un pilota è importante per la decisione del team.