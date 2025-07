F1, annuncio clamoroso: il campionato finisce in anticipo

La stagione di Formula 1 2025 sta prendendo una piega ormai costante: la McLaren è la grande protagonista, dettando legge con prestazioni imponenti che lasciano ben poco spazio agli avversari.

Il duo papaya composto da Lando Norris e Oscar Piastri ha monopolizzato le prime posizioni del campionato, imponendo un ritmo continuo che sembra davvero inavvicinabile per le altre squadre. Proprio Norris, con due gare in rapida sequenza di grande livello, ha completato una rimonta che ha lasciato intendere: la lotta al titolo è ormai nelle loro mani. In casa Ferrari, la situazione è invece più altalenante. Charles Leclerc ha spesso toccato il podio, ma senza riuscire a chiudere con decisione. La Rossa alterna slanci di competitività a passi indietro, come a conferma del fatto che la monoposto è ancora in costruzione rispetto all’ordine schiacciante attuale. L’ultimo gran premio, il British GP a Silverstone, ne è la testimonianza: Max Verstappen, vincitore lo scorso anno e dominatore dei mondiali passati, ha conquistato la pole position e partiva da favorito. Tuttavia, il risultato della gara è stato molto diverso: un testacoda durante il giro 22 ha compromesso la sua performance, portandolo a tagliare il traguardo solo in quinta posizione, dietro persino al sette volte campione del mondo Lewis Hamilton, quarto.

Questo risultato ha rappresentato un campanello d’allarme per la Red Bull: dopo quattro titoli mondiali consecutivi vinti con Max, la squadra di Milton Keynes sembra aver perso il controllo del campionato, almeno per ora. La superiorità di Norris e Piastri è evidente, così come la Ferrari, pur non in grado di contrastare i primi due, continua a raccogliere segnali incoraggianti, ma fragili. È un momento in cui il vecchio ordine mondiale si sta sgretolando, e McLaren, con una strategia coraggiosa e una monoposto efficace, si propone come la nuova forza dominante in pista.

F1, Marko è perentorio: “Campionato già chiuso”

Parole chiare e senza appello arrivano dalle figure chiave della Red Bull. Helmut Marko, storico consulente della squadra, non ha lasciato spazio a dubbi: “Il campionato è finito”, ha dichiarato con una freddezza che sorprende i tifosi. L’austriaco ha spiegato che la gara di Silverstone, seppur partita con una pole di Max Verstappen e buone premesse, è stata compromessa da scelte errate: assetto da asciutto su una pista bagnata e un testacoda fatale al giro 22. Marko ha aggiunto che, senza quell’errore, Verstappen avrebbe comunque chiuso al terzo posto, ma la sua Red Bull attuale non è all’altezza della McLaren, che “è di gran lunga superiore”. Parole forti, quasi una ammissione di resa, che riconoscono il dominio degli avversari. E ancora: “Ora tutto è in mano a Norris e Piastri. Norris ha compiuto un’impressionante rimonta con due gare sensazionali”.

Questo annuncio di Marko segna un punto di svolta e mette in chiaro la dinamica del campionato: la Red Bull, fino a poco tempo fa incontrastata, è ora relegata al ruolo di spettatrice, mentre McLaren e…nessun altro si contendono la leadership. Per Verstappen resta la corsa al terzo posto nel mondiale, ma il titolo sembra ormai lontano. Le dichiarazioni di Marko non sono solo un bilancio: sono un avviso ai naviganti. La Red Bull dovrà rivedere assetti e strategie al più presto se vorrà recuperare terreno, perché nel frattempo la McLaren sta aggiungendo giorno dopo giorno certezze.