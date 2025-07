Milan-Jashari, il Bruges fa muro: “Ci siamo seduti a parlare, ma Ardon per noi resta”

Il Club Brugge non ha alcuna intenzione di privarsi facilmente di Ardon Jashari, a meno che non si presenti un’offerta davvero impossibile da rifiutare. È quanto emerge dalle dichiarazioni dell’amministratore delegato del club belga, Bob Madou, rilasciate a Het Laatste Nieuws e Het Nieuwsblad, in cui ha chiarito la posizione della società nei confronti del centrocampista svizzero.

“Ci siamo seduti a parlare con il Milan per cortesia. E senza parlare di soldi. Tutti sanno che cosa ha fatto Ardon, ma per noi non si tratta della fine di un ciclo. Non dico che non faremo eccezioni, ma al momento non c’è alcuna offerta sul tavolo che mi faccia pensare che dovremo farlo. Partiamo dal presupposto che resterà“, ha spiegato Madou.

Parole che chiudono, almeno per ora, all’ipotesi di una cessione imminente, nonostante il pressing del Milan. I rossoneri, infatti, sembrano aver ricevuto un primo no e dovranno tornare alla carica con un’offerta più convincente se vorranno strappare Jashari al Brugge. Il giocatore, dal canto suo, continua a spingere per il trasferimento a Milano. Il tutto nonostante l’ultimo rilancio rossonero dei giorni scorsi, che ha toccato 37 milioni di euro totali.