Theo Hernandez è a Parigi: tutto pronto per il trasferimento all’Al Hilal

Theo Hernandez è pronto alla sua nuova avventura lontano dall’Italia: l’ormai ex calciatore del Milan in queste ore si trova a Parigi ed è pronto al trasferimento all’Al Hilal. Si attende solo l’ufficialità dell’operazione.

Calciomercato: tutte le trattative live

14:40 ACF Fiorentina comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Edin Dzeko.

13:47 Miodrag Bozovic, ex allenatore degli iraniani dell’Esteghlal, dei serbi della Stella rossa e dei russi del Rostov, è nel mirino del Trabzonspor in Turchia. Sarebbe il favorito del club di Trebisonda per sostituire Fatih Tekke, subentrato a metà stagione.

13:35 Alberto Costa, lo Sporting allo scoperto, offerti 20 milioni alla Juventus.

13:30 Il Venezia FC comunica di aver raggiunto l’accordo con il Wolfsburg per l’acquisizione a titolo temporaneo fino al termine della stagione con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni, del calciatore croato Bartol Franjic.

13:15 Il Palmeiras ha ufficializzato l’ingaggio dell’attaccante paraguaiano Ramón Sosa, proveniente dal Nottingham Forest.

13:00 Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Gvidas Gineitis fino al 30 giugno 2029, con opzione per la stagione successiva.

13:00 Christian Norgaard, ex Fiorentina, è nuovo giocatore dell’Arsenal: il 31enne centrocampista arriva dal Brentford, dove ha collezionato 196 presenze in tutte le competizioni, di cui 122 in Premier League, segnando 13 gol e fornendo 18 assist.

11:00 Jordan Henderson risolve il contratto con l’Ajax

10:55 Esclusiva SI – Pedullà: “Cremonese, chiesto Zerbin al Napoli”

9:20 La Gazzetta dello Sport svela un’operazione in uscita per l’Inter: Tajon Buchanan al Sassuolo per 7-8 milioni di euro con recompra a favore del club nerazzurro.

8:50 Club Brugge, l’ad Madou frena sul trasferimento di Jashari al Milan: “Non è il momento giusto”. (LEGGI QUI)