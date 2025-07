Bagnaia, la Ducati si è stufata: Pecco sotto accusa

Francesco Bagnaia è sempre al centro dell’attenzione, e stavolta non è stato da meno: che cosa è accaduto in casa Ducati.

Francesco Bagnaia rimane al centro dell’attenzione per quanto riguarda l’attuale situazione sportiva che lo coinvogle direttamente. Il 2025 forse è l’anno più difficile dell’intera carriera del pilota italiano, che ha vinto una sola gara e si trova già ad oltre cento punti di distanza da Marc Marquez.

Il nativo di Chivasso sta faticando non poco a trovare la condizione ideale sulla Desmosedici GP-25, il che significa che è costretto a correre ai ripari continuamente sia in qualifica che in gara.

Così è andata sia al Mugello che ad Assen, due delle sue gare preferite in assoluto. In Italia non è andato manco a podio nella gara lunga, mentre in Olanda è arrivato soltanto un terzo posto. Non un momento facile per niente per il pilota campione del mondo di MotoGP del 2022 e 2023, che è finito al centro dell’attenzione per questa questione ancora una volta.

MotoGP, Bagnaia si lamneta ancora: il motivo

Francesco Bagnaia giunge al GP di Germania con molti dubbi e tanti timori, al contrario di Marc Marquez che approda su una delle sue piste preferite in assoluto. l’italiano della Ducati ufficiale vive un momento di totale incertezza, un momento che sembra non voler proprio svanire per alcun motivo al mondo. Anche se spera che la prossima gara sia quella della svolta definitiva o quasi, resta davvero difficile proseguire il 2025 con queste premesse.

Pur se l’anno scorso ha vinto sulla pista del Sachsenring, nell’arco di quest’annata così difficile e tortuosa viene difficile pensare che possa ripetersi, specialmente contro un Marquez così tanto in forma. E come abbiamo detto in apertura, il numero 93 in stato di grazia è attualmente l’ultimo dei problemi di Bagnaia. Che infatti, come riportato da Virgilio Sport, ha precisato che “in bagarre ad Assen ho iniziato a perdere confidenza sull’avantreno e ho dovuto alzare il ritmo”.

Bagnaia ha ricordato che ad Assen sono stati fatti vari step in avanti sia in qualifica che nella gara lunga. Nella Sprint Race ha fatto più fatica, ma sia in Olanda che al Mugello è partito forte e ha fatto una buona prima parte di gara. Per quanto riguarda il Sachsenring, in Germania troverà un tracciato molto particolare, e vuole capire da subito dove può essere rispetto ai piloti più veloci in assoluto. Vedremo se il pilota ex Pramac potrà insidiare Marquez nel terreno di caccia per eccellenza dell’asso spagnolo.