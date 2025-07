E’ successo davvero, Vasseur trema: arriva alla Ferrari

Ora Frederic Vasseur sente mancare la terra sotto le gambe. Quello che si poteva solo supporre potrebbe accadere davvero.

In Formula Uno le cose cambiano rapidamente e anche un cambio di squadra o un cambio di pilota che sembrava impensabile può accadere da un momento all’altro. Con situazioni così in bilico, tutti i membri di un team di Formula Uno, dal pilota titolare fino al responsabile dei social media deve sempre dare il massimo, così da evitare di essere esautorato. Ma a volte, non è possibile fare di meglio con i mezzi che si hanno a disposizione.

Prendiamo un serio professionista come Frederic Vasseur, il Team Principal della Ferrari: nonostante figure di spicco del Circus come Stefano Domenicali, presidente della F1 o il manager di Mercedes Petronas Toto Wolff ne tessano continuamente le lodi, va detto che ad Elkann e Ferrari l’operato del francese potrebbe non aver dato tutto questo entusiasmo…

Certo, Vasseur sta facendo quello che può con una vettura non molto competitiva, un pilota che ha momenti di grave crisi – Leclerc – ed un altro che secondo molti non ha ancora superato con successo la fase di adattamento al team italiano ed alle sue dinamiche. Ma ora, un nuovo ostacolo alla sua permanenza nel team italiano si frappone tra lui ed il rinnovo.

Vasseur, il rinnovo è utopico

A fine annata Ferrari dovrà scegliere se rivolgersi altrove o se firmare il contratto di rinnovo con Vasseur. Vero che siamo a metà stagione e tutto può succedere e, da tifosi di Ferrari, tutti noi ci auguriamo che le SF-25 inizino a performare e che qualche miracolo del francese e dei suoi piloti porti il Cavallino Rampante almeno verso la cima della classifica dei Costruttori di quest’anno.

L’imprevisto in corsa si chiama Christian Horner, una figura di spicco nel campo dei Team Principal che qualsiasi squadra vorrebbe nel proprio roster: con otto titoli Piloti e sei titoli Costruttori in bacheca, tutti ottenuti in vent’anni con Red Bull, Horner è il più vincente tra queste figure manageriali attualmente in F1. Peccato che la squadra di Milton Keynes gli abbia appena dato il benservito.

A proposito di un ipotetico approdo in Ferrari mesi fa Horner stesso aveva detto queste parole: “Non mi vedo in nessun’altra realtà che non sia Red Bull“. Ora però i suoi piani potrebbero cambiare e Vasseur potrebbe andare via a fine stagione al suo posto. Non parliamo di Fanta-Formula Uno, è qualcosa che qualsiasi team farebbe. Resta solo da vedere chi riuscirà ad aggiudicarsi l’ingaggio di Horner, qualora l’esperto dirigente decida di proseguire in F1 e di non andare in una meritata pensione in anticipo.