Infortunio devastante, l’atleta si sfoga: “E’ peggio del peggio”

Un infortunio non inaspettato ma sicuramente il peggiore che abbia mai subito. L’atleta professionista si sfoga duramente.

Lo sport professionistico nasconde tante insidie che solo gli atleti navigati ed esperti possono conoscere. Quando qualcuno inizia a non performare bene spesso la colpa non è dell’atleta in se ma dei tanti infortuni ed acciacchi nascosti che ha collezionato nel corso della sua lunga carriera. Gente come Roberto Baggio non ha certo smesso di allenarsi perché lo voleva, piuttosto perché non ha avuto scelta.

La longevità di una carriera si basa anche sulla capacità di ridurre al minimo gli infortuni “inutili” ossia quelli collezionati allenandosi e non durante la prestazione sportiva in se. Anche perché considerando i livelli a cui viaggiano ormai la maggior parte degli sportivi professionisti, anche un banale menisco rotto o un crociato lesionato possono decretare la fine di una carriera anticipata.

Gli sport dove questa attenzione ai dettagli va massimizzata però sono sicuramente quelli di contatto, dove i traumi sono continui ripetuti e, in un certo qual modo, fanno letteralmente parte della disciplina sportiva. Un atleta molto famoso in questi giorni ha ricevuto uno dei peggiori infortuni che si possano subire nel suo sport e ha raccontato il proprio calvario tra cure e interventi chirurgici.

Mascella rotta, il trauma dell’atleta

Kevin Lee, 32 anni, è un celebre atleta professionista che ha combattuto di MMA anche nell’organizzazione UFC di Dana White, collezionando in tutto ben 20 vittorie e 9 sconfitte, l’ultima delle quali lo ha lasciato con un infortunio da incubo. Un rischio che atleti di questo sport come lui che combatte a 77 chilogrammi affrontano regolarmente ma che non per questo fa meno male.

Durante l’ultimo match nella Professional Fighters League contro Gadzhi Rabadanov, Lee ha subito un KO che gli ha fratturato del tutto la mascella, infortunio che secondo l’atleta è il peggiore che possa capitare in questo sport: “Ragazzi, mi sono rotto molte ossa. Ho avuto dita e piedi rotti, un’ulcera mi sono perfino striato l’inguine. Non fatevi rompere la mascella, è una m…a ventiquattr’ore su ventiquattro, non giriamoci intorno”, le sue parole.

Lee ha raccontato nel dettaglio come i medici hanno operato il suo trauma, inserendo un filo metallico che tiene la sua bocca chiusa finché le ossa non si saldano. Una cosa accaduta notoriamente anche al rapper Kanye West che era riuscito a registrare un brano chiamato Throught the Wire durante la sua degenza. Ma per Lee, questo è semplicemente un infortunio troppo devastante: “Non ho mai sperimentato niente di peggio“, rivela ad MMA Mania. E se lo dice una persona abituata a prendere calci e pugni per lavoro, avrà ragione!