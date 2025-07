UFFICIALE Padova, ecco il Papu Gomez: contratto fino al 2027

Formalizzato l’accordo con il Papu Gomez: siglato un contratto che lo legherà al Calcio Padova fino al 30 giugno 2027. Il giocatore, a seguito della sentenza della Commissione Spagnola Antidoping, comunicata dalla Fifa tramite la Figc il 20 ottobre 2023, non potrà allenarsi con il gruppo squadra fino al 19 agosto 2025 e provvederà pertanto ad allenarsi in maniera autonoma.

Alejandro Darío Gómez, conosciuto come Papu Gómez nasce a Buenos Aires il 15 febbraio 1988 ed è centrocampista o attaccante argentino di 167 cm. Con la nazionale argentina è diventato campione del mondo nel 2022 e campione del Sud America nel 2021. In carriera, inoltre, ha vinto un’Europa League (2022/2023) e Uefa-Conmebol Club Challenge (2023) con il Siviglia, una Coppa Sudamericana (2007) e una Coppa Suruga Bank (2008) con l’Arsenal di Sarandi. In Serie A è stato miglior assistman nella stagione 2019/2020 ed è il 4° miglior assistman della storia della Serie A.