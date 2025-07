Brividi Sinner, emozione troppo forte: fatica a crederci

Un’emozione fortissima che non potrà dimenticare: è successo proprio a Wimbledon, lo ha fatto con Jannik Sinner.

Jannik Sinner, oltre a essere il numero 1 al mondo, è anche una fonte di ispirazione per tanti giovani che si avvicinano al tennis e sognano un giorno di raggiungere il livello del 23enne di San Candido. Jannik riesce a riscuotere un apprezzamento così ampio, specialmente tra i ragazzi, perché è sempre in grado di sfoggiare classe, eleganza e rispetto, sia in campo che fuori.

Ecco perché anche fare qualche scambio con Sinner può rendere felice un giovane atleta che si sta affermando come uno dei migliori junior italiani. Stiamo parlando di Pierluigi Basile, classe 2007, pugliese, che ha avuto l’opportunità di allenarsi con il leader della classifica ATP prima della semifinale di Wimbledon 2025 contro Novak Djokovic.

Il 18enne, cresciuto tra i campi dello Sporting Club di Martina Franca (Taranto), può già fregiarsi di un importante primato: Basile è infatti il primo 2007 a essere riuscito ad accedere a un Challenger ATP. Il talento italiano era presente anche nel tabellone junior dei Championships ma è stato sconfitto al primo turno sia in singolare che in doppio.

Sinner, che brividi: emozione fortissima, non se l’aspettava

Due ko che Basile è riuscito subito a mettersi alle spalle proprio grazie all’allenamento con Jannik Sinner. Un riconoscimento enorme per il 18enne, che si è poi soffermato sulle incredibili capacità del numero 1 al mondo: “È stato esattamente come me lo immaginavo. Lui tira fortissimo e lo sappiamo tutti – le parole di Basile a SuperTennis – È stato un bell’allenamento perché l’ho visto muoversi in campo dal vivo. Ora ho una minima idea di come sia giocarci contro“.

Basile ha poi chiesto qualche consiglio a Sinner, specialmente su come fare per migliorare sul cemento. “Io faccio ancora fatica a trovare ritmo e velocità. Lui mi ha detto che gli viene facile perché ci sono meno cose a cui pensare“. A un certo punto anche Sinner ha fatto una domanda al giovane talento: “Ti piace giocare i punti importanti?“.

“È una cosa su cui sto lavorando ultimamente – ha ammesso il classe 2007 – Al Challenger di Perugia ho visto i primi risultati, perché le partite sono state tutte molto tirate. Ruberei a Sinner proprio il modo in cui gioca i punti importanti. Sembra che gli venga facile. Sicuramente anche lui sente la pressione, ma sa sempre cosa fare“.