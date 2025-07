Cambia tutto in MotoGP: grosso guaio per Bagnaia

Francesco Bagnaia sta vivendo una stagione davvero molto complicata nel 2025, e adesso c’è un altro guaio in vista.

Francesco Bagnaia sta vivendo una stagione davvero molto complicata fino ad ora. Il pilota Ducati ha conquistato soltanto una vittoria, e per il resto delle gare ha sempre fatto fatica non soltanto a rivelarsi veloce a sufficienza, ma anche costante nei tempi sul giro e nei risultati.

Tra Mugello e Assen gli è andata un po’ meglio, tuttavia erano due piste ‘amiche’ e Marc Marquez gli è arrivato comunque nettamente davanti.

Vedremo se in Germania le cose volgeranno verso tutt’altra direzione, nel frattempo comunque la speranza del tre volte campione del mondo è quella di riacquisire la fiducia persa rispetto al 2024, quella condizione che gli aveva permesso di vincere la bellezza di 11 vittorie nelle gare lunghe e che adesso, invece, lo vede fermo ancora al solo trionfo di Austin, in Texas, dove peraltro lo stesso Marquez era caduto a gara in corso.

MotoGP, ancora guai per Bagnaia: succede al Sachsenring

Il problema di Francesco Bagnaia, però, non è solo Marc Marquez. In classifica generale è dietro anche ad Alex, che sta disputando una stagione veramente straordinaria. Sicuramente la migliore da quando corre in MotoGP, e questo nonostante guidi una Ducati più vecchia di un anno rispetto alla concorrenza.

Per quanto Bagnaia non si fidi al 100% della sua moto, non possiamo affatto dubitare che il due volte campione del mondo spagnolo stia correndo davvero bene nel 2025, e quindi ha dei meriti anche lui per trovarsi in scia (beh, si fa per dire) al fratello Marc. Dopo la caduta e il successivo infortunio di Assen, sembrava che sarebbe dovuto rimanere a casa per almeno un fine settimana. In questo modo, Bagnaia avrebbe comunque avuto maggiore possibilità di insidiarlo in classifica generale per il secondo posto in campionato. Così non sarà, perché Alex Marquez sarà in pista al Sachsenring.

👀 @alexmarquez73 will be reviewed after FP1 – so the #73 can take part in the first session of the weekend before another check up tomorrow morning#GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/WTsUt7GXud — MotoGP™🏁 (@MotoGP) July 10, 2025

Il pilota del team Gresini ha ottenuto il fit dopo l’ultimo controllo medico, tuttavia dovrà essere rivisto dopo la prima sessione di prove libere. Ha precisato che è in Germania per correre, in ogni caso ascolterà anche i segnali del suo corpo. Un recupero rapidissimo per Marquez, malgrado la frattura scomposta del secondo metacarpo della mano sinistra, rimediata in seguito a un contatto con la KTM di Pedro Acosta. Operato subito al rientro in Spagna, ha iniziato una veloce riabilitazione che lo ha portato a prendere questa decisione di essere della partita, o almeno provarci, in terra tedesca.