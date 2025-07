Il racconto scioccante campione dal letto di ospedale: “Sono morto quattro volte”

Dramma di un noto campione della sua disciplina, ha rischiato la vita. Anzi, secondo i medici, era morto quattro volte.

Non sempre le sfide più impegnative che un campione deve affrontare sono limitate alla pista, al campo di calcio o all’ottagono: tanti atleti professionisti di fama internazionale hanno dato prova di una resilienza importante quando sono stati messi a confronto con situazioni pericolose, che gli sono quasi costate la vita, all’esterno dal mondo dello sport professionistico.

In queste ore, tra i fans ed i colleghi di un noto ex atleta che con i suoi gesti tecnici ha dominato a lungo in una disciplina molto seguita, c’è grande sollievo ma anche un pizzico di paura, dal momento che l’atleta ha registrato un video in cui afferma di aver affrontato qualcosa di davvero terribile. Ora sembra stare bene, ma il percorso per il recupero sarà doloroso e anche molto duro.

Il campione, pensate quanto spirito ha dimostrato, ha addirittura perso letteralmente la vita per più di venti minuti e solo la sua forza e l’impegno dei medici sono riusciti a strapparlo ad una fine prematura. Andiamo a vedere cosa è successo e come il professionista sta affrontando il recupero.

Morto quattro volte: dramma per Ben Askren

Il noto lottatore di MMA Ben Askren, ritirato da anni, ha rischiato la vita per un’infezione di staffilococco, un batterio molto insidioso che si annida spesso negli ambienti sporchi e che tramite sangue e liquidi può trasmettersi anche nelle palestre dove si praticano Wrestling – come nel caso di Askren – o altri sport di contatto.

Askren ha una carriera importante nelle MMA, sia nella promozione Bellator che in quella di Dana White, l’ UFC in cui ha combattuto anche Conor McGregor. Askren aveva esordito come grande favorito nel 2019 nella promotion battendo anche una leggenda come Robbie Lawler prima di essere oggetto di uno sconvolgente KO con ginocchiata saltata da parte di Jorge Masvidal, uno dei più veloci della storia. Poco dopo quel match, l’atleta abbandonò le Arti Marziali Miste dedicandosi all’allenamento di altri lottatori.

“Sono morto quattro volte, mi hanno salvato i medici. Da maggio a luglio, non ho nessun ricordo. Vi ringrazio per tutto l’amore che ho ricevuto”, dice un Askren visibilmente provato ma in vita in un video pubblicato per fare luce sulle sue condizioni. Il wrester ha subito un doppio trapianto di polmoni pagato da un donatore anonimo. Sul suo social, anche il sostegno di ex colleghi come Tony Ferguson e Demian Maia.