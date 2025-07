Pedullà: “Alberto Costa vuole lo Sporting. E su Hjulmand…”

Alberto Costa è sempre più vicino al ritorno in Portogallo. Come anticipato in esclusiva giovedì, lo Sporting CP ha avanzato un’offerta da 20 milioni di euro per il laterale bianconero, con la possibilità di inserire bonus per arrivare a una cifra complessiva più alta. Il club di Lisbona lo considera la prima scelta per rinforzare la fascia, nonostante le voci su altri obiettivi.

Il giocatore ha già espresso la sua volontà: Costa sarebbe felice di tornare in patria dopo pochi mesi in Italia, pur mantenendo il massimo rispetto per la Juventus. La palla ora passa alla società bianconera, chiamata a decidere se lasciarlo partire, anche in funzione delle altre trattative in corso.

Nel frattempo, si conferma anche l’interesse della Juventus per Morten Hjulmand. Il centrocampista dello Sporting è un profilo che piace molto alla dirigenza bianconera, anche se i costi dell’operazione restano elevati. Possibili sviluppi sono attesi nei prossimi giorni.