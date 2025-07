Pedullà: “Roma, Rios resta l’obiettivo numero uno: trattativa serrata con il Palmeiras

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, la Roma continua a lavorare con determinazione sul fronte centrocampo e ha messo Richard Rios in cima alla lista dei desideri. Il centrocampista colombiano, perno del Palmeiras, resta la prima scelta per caratteristiche tecniche e personalità, ma al momento prende tempo: vuole valutare con attenzione tutte le opzioni, in attesa anche di eventuali proposte dalla Premier League.

Il club giallorosso ha già mostrato le sue intenzioni con una proposta da 25 milioni di euro più 5 di bonus, ma la richiesta del Palmeiras – come da noi già riportato – parte da una base di 30 milioni più bonus. Le parti sono ora entrate in una fase decisiva della trattativa, con la Roma pronta a limare ulteriormente le distanze e ad avvicinarsi alla cifra richiesta dal club brasiliano.

Parallelamente, resta sul tavolo anche la pista che porta a Neil El Aynaoui del Lens. Il centrocampista marocchino ha aperto all’ipotesi Roma, ma la trattativa è rallentata dalla fermezza del club francese, che continua a giocare al rialzo. El Aynaoui piace, ma al momento non è una priorità assoluta.

Tutti gli sforzi della dirigenza capitolina sono concentrati su Richard Rios: Tiago Pinto e il suo entourage stanno lavorando senza sosta per portare il talento del Palmeiras a Trigoria.