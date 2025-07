Ultim’ora Verstappen, è già in sede: panico tra i tifosi

La riunione inattesa scatena il panico in Red Bull, hanno richiamato anche Max Verstappen.

In casa Red Bull ci sono grande incertezza ed ansia per l’immediato futuro della squadra di Milton Keynes dopo che il rapporto ventennale di Christian Horner con il team è stato rescisso da un giorno all’altro, senza una spiegazione ufficiale con comunicato stampa. Il Team Principal è stato sostituito ma ora, la squadra manterrà comunque le prestazioni?

La squadra austriaca fin dal 2005 è sempre stata nelle mani di Horner il che significa che il suo erede avrà un compito estremamente arduo non solo nel tenere uniti i membri della scuderia e orientarli verso l’obiettivo, che è chiaramente il primo posto almeno nei Costruttori per quanto arduo da raggiungere, ma anche che Red Bull è orfana di uno suo pioniere.

A preoccupare maggiormente gli appassionati del team è la reazione di Max Verstappen che in pochi anni, si è trovato senza due figure importantissime del suo percorso sportivo. Prima Adrian Newey che progettava le potenti vetture della squadra e che si è accasato in Aston Martin, ora Horner stesso che forse potrebbe diventare suo rivale approdando ad un altro team rivale.

Il punto della situazione, cosa farà Max

Nelle ultime ore il sostituto di Horner è stato annunciato: si tratta di Laurent Mekies, Team Principal di esperienza molto vicino a Red Bull. Classe 1977, Mekies ha esperienza in Formula 3 con Asiatech ma si è fatto le ossa anche negli anni d’oro della Formula Uno con squadre come Minardi e Arrows, prima di approdare al team di Milton Keynes.

Secondo le cronache Laurent Mekies sarebbe sbarcato in Inghilterra alla factory principale di Red Bull per conoscere tutto il team, un momento molto rilevante per il nuovo Team Principal che ha in questo incarico il suo primo ruolo davvero difficile in una squadra che punta a trionfare e che vanta nelle sue fila un quattro volte campione del mondo.

Anche il pilota di punta del team, Max Verstappen, è sbarcato a Cranfield che dista meno di una mezz’ora dalla struttura con l’obiettivo di incontrare il suo nuovo Team Principal. Un incontro avvenuto rigorosamente a porte chiuse che sarà fondamentale per la gestione del team e per le sfide che dovrà affrontare non solo in ottica 2025 ma anche in vista della nuova stagione in cui McLaren va assolutamente ripresa.