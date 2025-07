Altra batosta per Sinner: carriera rovinata per colpa di Alcaraz

La rivalità tra Sinner e Alcaraz si accende anche fuori dal campo e arriva una notizia amara per l’azzurro che scuote l’ambiente.

Quella tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz ormai non è più solo una questione di partite giocate, set vinti o colpi da highlights. È diventata una sfida continua, fatta di equilibri che si muovono tra il campo e le classifiche, tra punti ATP e traguardi individuali.

I due giovani dominatori del tennis mondiale si rincorrono ovunque, ma questa volta è lo spagnolo ad aver piazzato un colpo pesante, che rischia di lasciare il segno anche nella mente dell’altoatesino.

Alcaraz e Sinner rivali dentro e fuori dal campo

Mentre i riflettori di Wimbledon si concentrano sul tabellone e sulla finale, è arrivata una notizia che non fa esattamente sorridere il team di Sinner. Con il passaggio del turno ai quarti e l’approdo tra i migliori quattro sull’erba londinese, Alcaraz ha ufficialmente staccato il pass per le ATP Finals 2025. È aritmetica, non si scappa più. Lo spagnolo, forte anche del bottino raccolto con la vittoria al Roland Garros, ha già messo al sicuro il biglietto per il prestigioso torneo di fine stagione.

Per Sinner, che pure è numero uno del mondo e continua a macinare risultati, è un piccolo campanello d’allarme. Non tanto per il ranking attuale, quanto per quella Race ATP che, numeri alla mano, ora lo vede inseguire. Alla vigilia delle semifinali, Jannik è fermo a 4800 punti, mentre Alcaraz è già a quota 7040. Il che significa che, da qui alla fine dell’anno, serviranno 2240 punti in più rispetto al rivale per riprendere il controllo e tornare davanti in ottica qualificazione.

Certo, il tempo per recuperare non manca e le occasioni non mancheranno. Però, senza ombra di dubbio, questo scatto di Alcaraz rischia di pesare. Non solo nei numeri, ma anche a livello mentale. Perché vedere l’avversario diretto già qualificato a un evento così importante mentre tu sei costretto a inseguire, qualche pensiero inevitabilmente lo genera. E in una stagione lunga e faticosa, questi dettagli fanno la differenza.

Il campo, per ora, resta il giudice supremo. Sinner e Alcaraz si sfidano sui rettangoli da gioco da uno slam all’altro ma il confronto è ormai globale. La sfida si gioca su più fronti, e ogni mossa dell’uno diventa stimolo — o pressione — per l’altro. La sfida è aperta, anzi, è appena cominciata e per gli appassionati di questo sport non rimane che mettersi comodi e godersi quella che sembra avere tutte le prerogative per diventare la sfida dei prossimi anni.