La stella stravolge i fan, clamoroso ritorno: annuncio ufficiale

Amato dai suoi fans, tutti hanno pianto quando si è ritirato dalla promotion. Ora, il campione temutissimo apre al ritorno.

Il ritiro di un campione molto amato dalla tifoseria o dai fans è sempre un momento drammatico per i suoi appassionati specie quando quell’atleta, con prestazioni memorabili o fedeltà alla sua natura, ha conquistato tutto quello che poteva diventando una vera bandiera ed icona per i supporter. Ricordate tutti il ritiro di Maldini, Totti o Zanetti, a prescindere dalla vostra fede calcistica, poco ma sicuro.

Questo tipo di eventi però non si verificano solo nel calcio. Uno sport molto più spietato in cui a causa dei traumi fisici che si incontrano su base regolare durante le gare e in cui le carriere durano molto di meno è il più duro tra tutti quelli di contatto o da combattimento ossia le MMA, arti marziali miste, la cui maggiore espressione è forse da ricercare nella promotion UFC del famoso Dana White, dove ha combattuto soprattutto Conor McGregor che è il più famoso ma non necessariamente il più amato tra i fighter.

Un altro uomo infatti, nel periodo in cui Conor affrontava la sua parabola discendente, si faceva largo con prestazioni semplicemente animalesche nella gabbia dell’UFC mirando direttamente al titolo. Un lottatore che nel suo picco era così spietato, duro e spaventoso da essere chiamato “El Cucuy”, il Boogeyman. Poi, tutto un tratto, la sua carriera è colata a picco. Almeno fino ad oggi.

Il ritorno di Tony Ferguson è stato confermato

Gli appassionati di MMA non dimenticheranno mai i sei anni, tra il 2013 ed il 2019, in cui Tony Ferguson, uno dei fighter più spaventosi mai visti nella categoria dei 70 chilogrammi, sembrava letteralmente imbattibile. Emerso dal reality show The Ultimate Fighter, Ferguson nel suo “prime” ha spento ed abbattuto giganti di questa disciplina del calibro di Anthony Pettis, Kevin Lee e Donald Cerrone in incontri dove spesso, il sangue imbrattava la gabbia dal primo all’ultimo minuto.

Proprio la brutalità dei match di Ferguson ed il fatto che nessuno sembrasse minimamente in grado di scalfirlo gli avevano aperto la porta della Title Shot contro Kabib Nurmagomedov, fighter che aveva intanto battuto McGregor ma che Ferguson, complici due infortuni molto gravi, non affronterà mai. Anche perché dopo una fatale sconfitta per KOT contro il forte Justin Gaethje Ferguson non si è più ripreso ed ha perso 8 match di fila, vedendo allontanato dalla UFC forse per sempre.

Ferguson secondo Wrestling World ha in mente di tornare a combattere, per la gioia dei fans di sport di combattimento che vogliono rivedere El Cucuy in forma come un tempo e abbiamo anche una data: “Combatterò il 30 di agosto, sarà un incontro di pugilato ma non posso fare ancora il nome del mio avversario”, ha confermato Ferguson. Che la boxe possa segnare il rilancio dell’atleta e della promessa incompiuta delle arti marziali miste? Tra meno di un mese, lo scopriremo.