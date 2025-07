LIVE Calciomercato, tutte le trattative di giornata: Gyokeres-Sporting, è guerra! Napoli, martedì le visite di Lang e Beukema

Tutte le trattative di giornata in questa domenica 13 luglio che può regalare importanti indiscrezioni di calciomercato. SPORTITALIA vi racconta quotidianamente tutti i movimenti di questa sessione estiva.

09:25 Nuovo Brescia di Pasini: il nuovo club è pronto. Manca solo l’ok della FIGC.

09:00 Il presidente dello Sporting Lisbona, Frederico Varandas, si è espresso duramente sulla trattativa tra Gyokeres e l’Arsenal: “Se non vogliono pagare il giusto valore di mercato per Viktor, per i prossimi tre anni siamo più che disposti ad accettare questa soluzione”.

08:30 Napoli, Lang e Beukema: visite mediche martedì 15 luglio? Per l’attaccante esterno del PSV e per il difensore centrale del Bologna il club azzurro conta di organizzare le visite mediche entri martedì: la missione è quello di completare le formalità burocratiche entro il 15 luglio.

08:00 Alfredo Pedullà: “Lorenzo Lucca in lista Napoli: ne abbiamo parlato all’inizio di maggio, quando veniva accostato anche all’Inter, e ribadiamo il concetto. L’attaccante dell’Udinese freme, sa di piacere anche all’Atalanta, andrebbe di corsa a Napoli e vorrebbe essere allenato da Antonio Conte. Ma dall’inizio di maggio, quando lo abbiamo messo in lista e lo ribadiamo, il Napoli ha continuato a marcare da vicino Darwin Nunez, ormai non più una sorpresa ma a quei tempi sì. E fino al momento in cui non saranno state sciolte tutte le riserve, è bene aspettare”.