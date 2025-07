Bufera Verstappen, scoppia il caso in F1: è inquietante

Emergono dei retroscena legati all’addio del team principal della squadra e anche Max Verstappen è al centro del caso…

Molto di ciò che vediamo con i nostri occhi in Formula Uno è in realtà solo quello che le scuderie, forti di una politica di riservatezza pesantissima, vogliono farci vedere; il resto avviene a porte rigorosamente chiuse, con piloti, dirigenti e lavoratori delle squadre, centinaia di individui tutti fondamentali per il corretto funzionamento di questi complessi team sportivi, che mantengono il riserbo il più possibile.

Considerando la portata dello “scandalo” ad esempio sembra assurdo che sul Caso Horner, l’addio del Team Principal che in vent’anni ha portato una piccola squadra anglo-austriaca a vincere tutto il possibile con il suo lavoro, non si sappia praticamente nulla. Perfino figure come Bernie Ecclestone, Max Brundle e lo stesso Christian Horner hanno affermato, forse omettendo qualcosa, di non sapere i motivi dell’accaduto.

Noi però una cosa la sappiamo, stando al Telegraf: l’addio di Horner a Red Bull alla squadra inglese non costerà poco dato che la buonuscita del dirigente è stimata sui 50 milioni di Euro, una cifra mostruosa che potrebbe pure aumentare se i legali del dirigente dovessero mettersi di traverso, cosa che probabilmente arriveranno a fare, dato che c’era un contratto esteso fino al 2030. Quindi, la cacciata del manager è stata davvero questione di forza maggiore.

L’addio di Horner: voluto da Verstappen e Ford stessi

A quanto pare, l’ex pilota di Formula Uno è l’unico a dire di non essere sorpreso dall’addio di Red Bull ad Horner. Il britannico Johnny Herbert che come migliore risultato nella sua lunga carriera nello sport ha un quarto posto conseguito con la Williams dice di non essere stupito dalla separazione non proprio senza rancori tra il dirigente e la squadra.

Stando al pilota sarebbe stato il caso legato a delle presunte molestie di Horner ad una dipendente, lo stesso che ha portato all’addio di Adrian Newey a inizio 2025 in favore di Aston Martin a scontentare intanto Ford, realtà che ha una importantissima partnership in ballo con Red Bull per lo sviluppo della power unit del prossimo campionato: “So che Ford non era contenta quando è lo ‘scandalo’ è uscito allo scoperto, ora Christian si è trovato in una posizione intollerabile all’interno dell’azienda. Le cose sono cambiate rapidamente”, rivela l’atleta.

Non soltanto, però: anche i Verstappen, tanto Jos che Max, non avrebbero avuto più voglia di lavorare con il dirigente: “So che Jos Verstappen voleva che Christian fosse allontanato dal team, e ora è successo. Potrebbe bastare per Max Verstappen per rimanere alla Red Bull? Ora la famiglia Verstappen ha ottenuto tutto ciò che voleva, ma non sono così sicuro che sia sufficiente”, riflette Herbert. Secondo l’ex pilota Williams infine, anche le voci che vedono Verstappen in Mercedes sono un segno che nella complessa infrastruttura di Red Bull, qualcosa scricchiola pesantemente.