Enzo Raiola: “Donnarumma? L’Inter ha il portiere. Con la dirigenza nerazzurra ho parlato di…”

Enzo Raiola, agente di Donnarumma, era presente quest’oggi in sede Inter. Di seguito le sue parole rilasciate ai cronisti presenti all’esterno del quartier generale nerazzurro.



Donnarumma?

“No, per oggi non è nei discorsi, il portiere all’Inter ce l’hanno. Per ora è tutto tranquillo su questo fronte”.



Se il PSG lo vende?

“Se lo vendono è un altro conto. Ma ad oggi non è un discorso che è partito con l’Inter, ve l’ho già detto. Ad oggi stiamo parlando di giovani, su come organizzare l’under 23 e altri ragazzi del settore giovanile”.

Cocchi va in Under 23?

“Proprio di lui abbiamo parlato. Stiamo facendo alcune valutazioni perché sono arrivate alcune richieste da parte di club interessanti e stiamo cercando di valutare cosa sia meglio per lui, se restare o fare un’esperienza fuori”.

Olanda o estero in generale?

“Stiamo valutando un po’ tutto, ci sono cose dall’estero, altre dall’Italia. Ma ora è presto, il ragazzo ha finito una quindicina di giorni fa l’avventura con la prima squadra negli USA per il Mondiale per Club. A breve riprenderà con la squadra, c’è tempo per capire che strada prendere”.

Le richieste dall’Italia sono della Serie A?

“Sì, dalla Serie A”.