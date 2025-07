ESCLUSIVA SI Al Rayyan, offerta al Club America per Brian Rodriguez

L’Al Rayyan, formazione calcistica qatariota, cerca di rinforzare l’attacco e ha proposto 7 milioni di euro per l’attaccante uruguaiano Brian Rodriguez del Club America.



Le caratteristiche

Rodriguez è un esterno d’attacco che si distingue per la sua capacità di dribbling, la rapidità nel creare occasioni e la versatilità nel ruolo di ala. La sua tecnica raffinata e il buon senso del goal lo rendono un elemento pericoloso per le difese avversarie. Inoltre, la sua abilità nel mettere in movimento la palla e nel fornire assist lo rendono un giocatore molto importante per il Club America, contribuendo sia alla fase offensiva che a quella di supporto ai compagni. E nell’ultima stagione si è messo in mostra al servizio della squadra.