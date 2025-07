ESCLUSIVA SI Roma punta ad avanzare per Wesley: è il primo obiettivo

La Roma conta di avanzare in settimana per Wesley del Flamengo: primo obiettivo per Gasperini sulla destra. Il ragazzo ha già un accordo di massima con i giallorossi per i termini personali.

Wesley pronto a sbarcare in A?

Wesley ha parlato così dopo l’ultima apparizione con la maglia del Flamengo. E’ davvero l’ultima? “Dipende dal consiglio di amministrazione, dal Flamengo e dai miei agenti. La mia mente è concentrata al 100% qui. Se dovessi giocare altre 15 partite, ne giocherei altre 15. Se fosse la mia ultima partita, sarei molto contento anche io”.