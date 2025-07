Incubo Bagnaia, la Ducati ammette tutto: fan distrutti

Preoccupazione per Pecco Bagnaia, il pluricampione non sembra più lui. Anche gli stessi dirigenti se ne sono accorti.

Il GP tedesco della MotoGP tenutosi a Sachsenring ha visto diverse sorprese, come la caduta di Franco Morbidelli che lo ha escluso dalla gara dopo lo Sprint in cui è scivolato drammaticamente all’ottava curva del terzo giro finendo per infortunarsi alla spalla, ma non molte sotto il profilo della classifica finale che, ancora una volta, segue una logica ormai collaudata.

L’ordine di arrivo del podio – tutto Ducati – non cambia di una virgola con Marc Marquez primo, suo fratello Alex secondo e il pluricampione Francesco “Pecco” Bagnaia terzo. Il pilota italiano è un enorme punto interrogativo questa stagione, poiché sta palesemente performando sotto le aspettative, non soltanto rispetto al suo esperto e motivato compagno di squadra.

Escluse le possibilità di una sorta di conflitto interno a Ducati con Bagnaia e Marquez che in realtà sembrano andare piuttosto d’accordo anche fuori dalla pista in barba alla stampa, quali ipotesi possiamo vagliare per giustificare il fatto che il due volte campione del mondo non riesca a vincere e, addirittura, a superare un pilota che corre in un team satellite del proprio?

Pecco, ora si preoccupa pure la Ducati

A queste domande deve trovare per forza una spiegazione Ducati Lenovo, prima che il pilota italiano si stanchi di questa situazione che lo vede fare inaspettatamente da gregario dell’iberico e che potrebbe pure spingerlo a lasciare il team, dal momento che varie squadre fanno la corte a Pecco proponendogli sicuramente quanto meno la possibilità di essere il primo pilota, in qualunque team.

A riguardo è intervenuto pure l’AD di Ducati Claudio Domenicali parlando di cosa stia accadendo a Bagnaia: “Preferiremmo avere sia Bagnaia che Marquez sul primo e secondo gradino del podio”, le dichiarazioni del dirigente riportate da Sport Mediaset. “Pecco ci preoccupa sempre un po’, tutti gli appassionati in Italia vorrebbero vedere un Pecco più forte“, il sunto del pensiero del dirigente che rispecchia un po’ quello di tutta l’Italia sportiva.

Il fatto che la pista sia bagnata ha sicuramente influito sul processo che Pecco sta seguendo per trovare il giusto feeling con la moto ma secondo l’AD non può tornare tutto a questa situazione: “Ha provato un telaio nuovo per cambiare le sensazioni in sella, quando si parla di feeling bisogna provare cose nuove finché le sensazioni non cambiano. Prendere 20 secondi su una Sprint è dura, lui si è lamentato molto di cose importanti e il distacco lo segnala”, le dichiarazioni. Speriamo di poter vedere un Pecco più competitivo nelle prossime gare, anche se per ora, il vero candidato alla gloria in casa Ducati pare un Marquez in stato di grazia assoluto.