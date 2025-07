Spavento in MotoGP: sfiorata la tragedia in pista

Anche questa volta, la MotoGP non perde occasione per ricordarci quanto possa essere pericolosa.

Ormai è chiaro che la stagione di MotoGP 2025 passerà alla storia recente come una delle più ricche di incidenti spettacolari che, per pura fortuna, fino a questo momento non hanno avuto conseguenze a lungo termine sui piloti. Una serie di schianti pericolosi che hanno spezzato il fiato dei tifosi infatti ci hanno tolto il piacere di veder correre diversi campioni.

Prima il grave infortunio di Jorge Martin, campione uscente con Aprilia, in Qatar che ha messo seriamente a repentaglio la carriera del pilota spagnolo con Martinator che si è rotto più di una costola. Poi lo scivolone in qualifica di Marc Marquez, per fortuna privo di conseguenze e, in ordine, l’infortunio alla mano di Alex Marquez in pista e quello di Somkiat Chantra avvenuto fuori dal circuito a bordo di una enduro.

Non è finita qui, dato che durante l’ultimo Sprint un pilota italiano autore di una buona stagione – fino a qui – si è visto costretto a lasciare il circuito con un’espressione dolorante stampata sul viso sotto il casco integrale. Il campione è infatti scivolato dalla moto ed il dolore fortissimo non gli ha permesso di continuare né la qualifica, né gli permetterà di partecipare alla prossima gara.

Ufficiale, Morbidelli è fuori

La stagione di Franco Morbidelli con Ducati VR46 stava procedendo bene, con l’italiano autore di prestazioni spesso convincenti che hanno portato a 139 il suo bottino stagionale di punti, classificandolo al quinto posto assoluto. Un risultato che però ora l’atleta non potrà difendere almeno per una gara visto quello che è accaduto nelle ultime ore.

La caduta di Morbidelli durante lo Sprint al Sachsenring lo ha di fatto escluso dalla gara tedesca, poi vinta da Marquez ancora in gran forma. L’impatto avvenuto al terzo giro alla curva 8 e viziato dall’alta velocità – almeno 150 km/h – e dall’asfalto bagnato ha portato il centauro italiano a scivolare e cadere. Da subito, il pilota ha registrato un forte dolore alla clavicola ma non sappiamo ancora se si tratti di una frattura.

Non è il primo infortunio per il pilota che ha dovuto quindi saltare la tappa tedesca, perdendo inevitabilmente terreno sui suoi diretti rivali, un episodio sfortunato che rimette ancora una volta in discussione l’intera stagione e che priverà per chissà quanto tempo, mentre attendiamo il bollettino medico, il team di Valentino Rossi di un importante corridore.