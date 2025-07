Ufficiale: Simone Padoin è il nuovo allenatore della Juventus Primavera

Dopo l’addio di Francesco Magnanelli alla Juventus Primavera per aggregarsi al nuovo staff di Massimiliano Allegri al Milan, la panchina dell’under 20 bianconera era rimasta sguarnita. Ad occupare ufficialmente la panchina della Juventus Under 20 ora sarà Simone Padoin. Ex assistente proprio di Magnanelli lo scorso anno in Under 20, l’ex giocatore proprio dei bianconeri era tornato alla Juve dopo il ritiro anch’egli per fare parte della staff di Allegri.

Ora Padoin prende il posto dell’ex collega, ora al Milan.

Il comunicato della Juventus

La società bianconera ha comunicato così la promozione: “Oggi, quattro anni dopo (il suo ritorno, ndr), siamo felici di poter dire che Simone Padoin è il nuovo allenatore della Juventus Under 20“.

Un annuncio che Padoin ha commentato così: “Quella dell’anno scorso è stata un’annata che mi ha regalato grandi soddisfazioni e per questo motivo ci tengo a ringraziare Francesco Magnanelli per avere dato tanta libertà di sperimentare a noi dello staff. Ho provato grande soddisfazione nel vedere la crescita dei ragazzi e in questo mio percorso ha inciso il fatto di quanto mi faccia piacere poter essere di aiuto per questi atleti che si trovano a un passo dal salto di categoria nel professionismo. Questa voglia di poterli fare crescere mi appartiene, sono veramente emozionato di ricoprire questo ruolo e spero di farlo nel migliore modo possibile“.

Il profilo di Simone Padoin

Nato a Gemona del Friuli, in provincia di Udine, il 18 marzo 1984, Padoin ha vestito la maglia della Juventus dal 2012 al 2016, contribuendo in modo significativo ai successi del Club. Nel suo palmarès figurano cinque Scudetti, tre Supercoppe Italiane e due Coppe Italia: un bottino ricco, frutto di impegno, professionalità e grande spirito di squadra.

Ma i numeri non raccontano tutto. Simone, in campo, è stato molto più di un giocatore vincente: ha incarnato perfettamente i valori juventini, dimostrando sempre un’incredibile duttilità tattica, un profondo senso del dovere e un attaccamento sincero alla maglia. Il suo ritorno in bianconero nel 2021, a un solo anno dal ritiro, ha confermato ancora una volta il legame forte e autentico con il Club.

Lo staff

Allenatore in seconda: Massimiliano Marchio;

Collaboratore tecnico: Francesco Spanò;

Preparatore atletico: Samuele Callegaro;

Preparatore atletico: Marco Panzolini;

Allenatore dei portieri: Luca Squinzani;

Match Analyst: Alessio Varzi.