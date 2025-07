Alex Zanardi, l’annuncio è speciale: la moglie ha appena parlato

Alex Zanardi è più vivo che mai nel cuore dello sport italiano e oggi arriva un annuncio speciale proprio da parte della moglie.

Quando si parla di Alex Zanardi non si parla soltanto di uno sportivo. Si parla di un’idea, di una forza che non si spegne, di un simbolo che va ben oltre le medaglie, i circuiti, le cronache.

E infatti, anche oggi, a distanza di anni dal suo ultimo grande gesto agonistico, il nome di Zanardi continua ad accendersi ogni volta che si tocca il tema della resilienza, della speranza, della voglia di vivere e di lottare. Questa volta, però, non è un’impresa sportiva a riportarlo sotto i riflettori. È qualcosa che va dritto al cuore.

Alex Zanardi: l’annuncio direttamente dalla moglie

A comunicare la notizia è stata proprio Daniela Manni, moglie di Alex e rappresentante legale di Obiettivo3, il progetto nato da una visione chiara e generosa: avvicinare allo sport le persone con disabilità e dare loro gli strumenti per scoprire, o riscoprire, un nuovo percorso di vita. Ecco perché l’annuncio di oggi ha un significato speciale. È stato infatti firmato un accordo di partnership tra la Federazione Ciclistica Italiana e Obiettivo3, un’intesa che segna un passo decisivo nella promozione del ciclismo paralimpico in Italia.

L’accordo non è solo formale. È concreto, è operativo. Obiettivo3 da anni lavora per individuare e accompagnare atleti disabili nel mondo dello sport, offrendo loro supporto a 360 gradi: preparazione atletica, alimentazione, mental coaching e ausili sportivi. Ma ora tutto questo viene riconosciuto e potenziato con il sostegno diretto della Federazione. In base all’intesa, Obiettivo3 si occuperà ufficialmente del reclutamento di nuovi paratleti idonei alla pratica ciclistica e fornirà loro, in comodato d’uso, l’attrezzatura necessaria per iniziare.

Una svolta importante, senza ombra di dubbio, che dà ancora più valore a un progetto che già da tempo rappresenta un’eccellenza nel panorama sportivo italiano. Lo dice anche Daniela Manni con orgoglio e lucidità: “Obiettivo3 nasce con il paraciclismo, per poi crescere ed allargare le proprie competenze anche in altri sport. Oggi siamo arrivati ad oltre 150 paratleti di numerose discipline”. Una crescita che racconta molto, soprattutto se si pensa da dove è partito tutto. Da un uomo, Alex Zanardi, che non ha mai smesso di guardare oltre i limiti, anche quando la vita lo ha messo davanti a sfide durissime.

Quello di oggi non è solo un annuncio istituzionale. È il segno che l’eredità di Zanardi continua a generare movimento, entusiasmo, futuro. E lo fa nel modo più puro: restituendo sogni, possibilità e dignità a chi spesso si sente escluso. Il suo nome, ancora una volta, non è un ricordo. È una promessa che continua a mantenersi viva.