Assurdo Toto Wolff, pugni al pilota: “A volte devi difenderti”

La formula uno non è uno sport violento..però può diventarlo. Una storia assurda.

Il manager di Mercedes Toto Wolff è una persona di polso ma questo non lo classifica affatto come un uomo violento, ne verbalmente, ne fisicamente. Pensate quindi in che situazione surreale può essersi trovato per dover letteralmente arrivare alle mani con un famoso pilota del Circus. La storia di oggi sembra assurda…ma è stato lo stesso boss delle frecce argentate a confermarla.

A partire dal 2013, Toto Wolff ha iniziato ad essere una parte fondamentale del team Mercedes di cui è diventato direttore esecutivo e proprietario del 30% delle azioni della squadra. La sua importante carriera è legata indissolubilmente a quella di Lewis Hamilton, campione che con la squadra ha conquistato ben sei titoli nel periodo d’oro. Oggi, le cose vanno diversamente anche se la coppia Russel-Antonelli promette bene.

Proprio “a causa” del pilota britannico attualmente nella sua scuderia Wolff ha dovuto affrontare una vera e propria rissa con un famoso pilota di Ferrari. La storia, accaduta dietro le quinte e raccontata solo in queste ore dal manager della squadra tedesca, ha sboccato un po’ tutti e fatto rapidamente il giro del web suscitando reazioni stupefatte.

Wolff alza le mani: aveva bevuto troppo

L’episodio di cui parliamo non è avvenuto di recente e risale al Galà di premiazione della stagione di F1 del 2018 che si tenne a San Pietroburgo quando ancora i rapporti tra occidente e Russia erano buoni. In quell’occasione, si venne a creare un brutto litigio tra George Russel ed il terzo miglior pilota del mondo ossia Kimi Raikkonen.

Il finlandese aveva, secondo il racconto, alzato troppo il gomito e avrebbe iniziato ad insultare l’allora campione di F2 Russel: “È stato imbarazzante ma è andata così” ricorda Wolff con la stampa. Siccome la situazione stava degenerando, Wolff ha deciso di prendere in mano la situazione. Letteralmente, dato che ha tirato un pugno in faccia al pilota Ferrari davanti a tutti.

“Sono cresciuto in un ambiente dove devi saperti difendere. È cosi, darei tutto per il mio team”, ricorda il manager della scuderia tedesca. Un episodio curioso e anche un po’ folle che ci ricorda che dietro le quinte, anche in Formula Uno, succedono cose assurde che spesso non possiamo nemmeno immaginarci. Ovviamente, da parte di Raikkonen non sono ancora arrivate smentite o conferme dell’accaduto.