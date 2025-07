Bagnaia-Ducati, annuncio a sorpresa: è cambiato tutto

Pecco Bagnaia ha chiuso il Gran Premio di Germania a Sachsenring al terzo posto, alle spalle di Marc Marquez e Alex Marquez.

Il risultato, lontano dalla vittoria solo per pochi decimi, conferma un copione ormai noto: il pilota torinese ha recuperato posizioni a partire da una qualifica non brillante, riuscendo comunque a salire sul podio anche grazie a una serie di cadute nella parte anteriore del gruppo. Se il podio è un risultato comunque apprezzabile, non nasconde il momento delicato che Bagnaia sta vivendo: le prestazioni sono altalenanti, la moto continua a non esaltarlo su certi circuiti e la fiducia interna verso l’obiettivo mondiale si è ridotta. La crisi tecnica . legata principalmente alla gestione della gomma anteriore – sta acutizzando la distanza tra Pecco e il suo compagno di squadra, Marc Marquez, in stato di grazia. Il campione spagnolo domina con sicurezza, mentre Bagnaia continua a perdere terreno nel momento caldo della stagione.

È un binomio tecnico-psicologico che di fatto rende impossibile la rimonta: se da un lato il risultato di domenica rappresenta un successo da onorare, dall’altro evidenzia come la squadra stia, ormai da undici gare, affrontando gli stessi problemi. A Borgo Panigale la gestione del loop critico è diventata priorità assoluta: nel box si lavora agilmente con gli ingegneri e con il direttore tecnico Gigi Dall’Igna per tentare di spezzare la spirale. L’obiettivo è chiaro: riportare Bagnaia alla lotta per la vittoria, quantomeno sullo stesso livello del talento inarrivabile che Marquez sta mostrando. La pressione è alta, ma il terzo posto rimane un piccolo salvagente per un weekend altrimenti complicato.

Sachsenring, Tardozzi: “La fiducia di Pecco non è venuta meno”

Dopo le emozioni di domenica, Davide Tardozzi, team manager Ducati, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport MotoGP per tracciare un bilancio puntuale: “Abbiamo il dovere di riportare Pecco a lottare nelle posizioni che gli competono, lì con Marc per la vittoria”. Un messaggio deciso, perché il fermo proposito è quello di intervenire sulle lacune tecniche che affliggono il pilota piemontese. Secondo Tardozzi, il 12° posto nella Sprint Race è stato un campanello d’allarme: “È chiaro che è caduto qualche pilota davanti a lui e non è riuscito ad agganciare Alex Marquez. Ma dopo aver visto scivolare diversi piloti è probabile che anche lui si sia messo in una condizione di prudenza”. Un’osservazione che lascia intendere come Bagnaia stia gestendo con cautela la questione gomme, consapevole dei suoi limiti.

Riguardo alla gara in Germania, segnata da un podio conseguito in parte grazie all’uscita da pista dei rivali, Tardozzi mantiene un atteggiamento sobrio: “Il podio va bene, ma Pecco deve poter fare di più. Il fatto che sia arrivato a quattro decimi da Alex senza poterlo attaccare ci fa pensare. La situazione non è così tanto migliorata, a dispetto del podio”. Il passaggio più incisivo è arrivato sulla questione psicologica, un nodo cruciale: “Lui non ha perso la fiducia in noi – e questo è determinante per andare avanti anche quando ci sono gli stessi problemi da 11 gare”. È un endorsement pesante, perché ribadisce che la squadra e il pilota sono ancora compatti rispetto al percorso di recupero necessario per tornare vincenti. Lo sguardo è ora puntato su Brno, teatro di un possibile e auspicato (oltre che agognato) cambio di passo.