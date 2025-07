Il comunicato gela, addio al grande personaggio: tifosi affranti

Purtroppo, il comunicato ufficiale non ha minimamente lasciato spazio ad alcun dubbio: se n’è andato un grande personaggio.

Mondo dello sport in lacrime: cos’è successo

Il mondo dello sport, e in particolare quello del basket, in lutto: è scomparso Bruno Rosa. Storica figura di riferimento del basket a Prato, specialmente negli anni del boom della pallacanestro, il comunicato ufficiale è giunto direttamente dalla Pallacanestro Prato Dragons, società con il quale si è legato a dir poco negli ultimi anni, pur senza ricoprire ruoli dal punto di vista tecnico particolarmente determinanti. L’uomo venuto a mancare si è avvicinato al basket negli anni del liceo, diventando velocemente allenatore nel settore femminile prima e con formazioni varie della Pallacanestro Prato poi, fino a quando non ha lavorato nei primi anni ’90 con la Polistrade.

Inoltre, nel corso della sua carriera, è stato anche allenatore del settore giovanile della Pallacanestro Firenze. In qualità di medico, non ha potuto diventare un coach di alto livello, tuttavia questo non gli ha impedito di portare avanti la sua più grande passione, che infatti ha perseguito con enorme devozione e costanza nel settore amatoriale fino a qualche anno fa, quando ha guidato diversi gruppi di storici protagonisti del basket a Prato e dintorni.

I ricordi, per un personaggio praticamente amato da tutti, sono stati parecchi. Specialmente dopo il comunicato ufficiale della Pallacanestro Prato Dragons. Appassionati, tifosi, ex giocatori e amici hanno ricordato a decine l’ormai compiantissimo Bruno Rosa. Chi una foto, chi un saluto, sono tanti gli utenti che hanno risvegliato le memorie di un tempo sui social media, quelle legate a un uomo appassionato di sport e nella fattispecie di basket, che ha dedicato la sua vita a quello che è senza la benché minima ombra di dubbio è l’hobby che lo ha maggiormente coinvolto positivamente nel corso della sua esistenza.