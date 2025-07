Italia-Norvegia, a San Siro la sfida decisiva verso il Mondiale 2026

Sarà lo Stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano il teatro di quella che potrebbe rivelarsi la partita più importante del girone per l’Italia: domenica 16 novembre 2025, alle 20.45, gli Azzurri affronteranno la Norvegia nell’ultimo incontro del Gruppo I delle qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026. Una sfida che si preannuncia decisiva per le speranze di volare in Nord America, considerando la situazione di classifica e il percorso tutt’altro che agevole fin qui compiuto dagli uomini del neo CT Gennaro Gattuso.

La situazione nel girone di qualificazione

Dopo il brutto esordio di giugno scorso, quando la Nazionale fu sconfitta 3-0 a Oslo, costato la panchina a Luciano Spalletti, gli Azzurri hanno conquistato tre punti battendo 2-0 la Moldova a Reggio Emilia. Attualmente l’Italia è terza nel girone, a tre lunghezze da Israele e a nove dalla capolista Norvegia, che però ha disputato rispettivamente una e due partite in più. La qualificazione diretta al Mondiale spetta soltanto alla prima classificata, mentre chi chiude secondo dovrà affrontare i pericolosi spareggi. Insomma, battere la Norvegia a Milano potrebbe fare la differenza tra un pass diretto per il Mondiale e il rischio di una lotteria ai playoff.

L’Italia a San Siro

Gli Azzurri torneranno dunque a San Siro otto mesi dopo la dolorosa sconfitta subita contro la Germania nei quarti di finale di UEFA Nations League, davanti a 60.000 spettatori e con il record d’incassi per una gara della Nazionale. Milano resta una piazza speciale per gli Azzurri: seconda solo a Roma per numero di incontri ospitati (63 partite, con 39 vittorie, 19 pareggi e 5 sconfitte), la città ha visto l’Italia calcare quattro stadi diversi, dal Velodromo Sempione allo storico San Siro, intitolato a Giuseppe Meazza dal 1980.

Fino all’ottobre 2021, quando la Spagna interruppe la serie con un 2-1, l’Italia aveva mantenuto a Milano un’imbattibilità durata quasi un secolo. E i precedenti parlano chiaro: il Meazza ha spesso portato fortuna agli Azzurri, che nella storia hanno firmato qui anche il successo più largo, il celebre 9-4 contro la Francia nel 1920.

Il calendario dell’Italia nel calendario delle qualificazioni

Prima del confronto finale contro la Norvegia, il cammino dell’Italia prevede impegni cruciali: il 5 e l’8 settembre sfiderà rispettivamente Estonia a Bergamo e Israele sul campo neutro di Debrecen, per poi affrontare nuovamente Estonia e Israele a ottobre e la Moldova a novembre. Ma è evidente che lo sguardo di tutti è già proiettato al 16 novembre: Italia-Norvegia rischia di essere il vero dentro o fuori nella corsa verso il Mondiale 2026.

Il calendario completo degli Azzurri nel Gruppo I