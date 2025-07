Marquez-Valentino, scoppia la nuova bomba: è già successo

Un episodio riaccende la mai sopita faida tra Mara Marquez e Valentino Rossi. Succede proprio questo.

La rivalità tra Marquez e Rossi, culminata nel famoso calcio di Sepang di una decina di anni fa, è stato uno dei periodi più intensi della MotoGP moderna. I due campioni, l’italiano e lo spagnolo che secondo alcune indiscrezioni hanno iniziato a non starsi simpatici fin dai collaudi e dai test delle moto lontano dal circuito hanno dato vita ad una rivalità impressionante che ha coinvolto pure i rispettivi fans.

La domanda che ci poniamo però è se questa rivalità abbia mai avuto fine. Nonostante il ritiro di Rossi e il fatto che Marquez corra ormai in Ducati e non più con Honda Racing Team, sembra che sotto sotto i due non abbiano mai superato del tutto la faida: “Rossi? Non ci parliamo da anni”, aveva rivelato lo stesso pilota spagnolo qualche tempo fa quando gli erano state poste domande a riguardo.

Dopo l’ultimo GP in Germania che ha visto Marquez trionfare ancora davanti al fratello ed al compagno di squadra è avvenuto un evento molto particolare che i più “maligni” hanno visto come un’imitazione di Marcnei confronti del Dottore. La nostra opinione a riguardo? Ve la diamo tra poco, prima magari vediamo che cosa è successo e che significato può avere.

Il ballo virale, ricorda molto il motociclista

Prima di partire, dobbiamo capire che cosa significa il termine Aura Farming. In generale con questo termine molto particolare si indica un atteggiamento che emana un'”aura” di potere, ad esempio, il famoso video del ragazzo indonesiano di 11 anni Rayyan Arkan Dikha che conduce una canoa con un atteggiamento davvero autoritario e disincantato.

Bene, un balletto divenuto virale sui social e ripreso anche da Marquez che alla fine della gara al Sachsenring si è issato in piedi sulla motocicletta imitando i movimenti del giovane e mettendo in scena una vera danza. Non vi ricorda qualcosa? I fans di Rossi si sono lamentati sui social dicendo che ricorda tanto le celebrazioni del pilota italiano, molto creativo e attento alle tendenze come quando si presentò con tenuta da carcerato e catene per scherzare sul fatto che si sentiva “condannato” a vincere.

Il nostro parere? Non crediamo che Marquez abbia pensato a Rossi nel mettere in atto questo simpatico festeggiamento che si era chiaramente preparato, pensando già di portare a casa la gara tanto per dire quanto Marc sia in fase ascendente. Tuttavia il fatto che questo semplice gesto abbia attirato così tanta attenzione la dice lunga su quanto è ancora sentita la rivalità tra i due piloti.