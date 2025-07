Newey in Ferrari, sorpresa in F1: c’è già la foto ufficiale

Avete sognato da piloti Ferrari di vederlo con una Rossa, il vostro desiderio è appena stato esaudito.

Non tutte le figure che hanno rivoluzionato la formula uno sono piloti o team principal. Anzi, possiamo tranquillamente dire che uno degli artefici dei successi di Red Bull, passata da essere una piccola scuderia anglo austriaca con il nome di un Energy drink ad un colosso con più titoli di storiche realtà del passato è Adrian Newey, geniale ingegnere oggi 66enne ma ancora a caccia di innovazioni tecniche rivoluzionarie.

Newey è approdato nel 2006 in Red Bull, solo un anno dopo Christian Horner e non è un caso che abbia lasciato proprio ad inizio 2025, quando forse la cacciata dell’amico e collega era già nell’aria. Le intuizioni del progettista hanno permesso a Red Bull di mettere in pista auto potenti e pulite dal punto di vista aerodinamico che hanno concesso a Vettel e Verstappen di portare a casa un successo dopo l’altro.

Poi, appunto, a inizio anno l’annuncio shoccante: dopo un periodo obbligatorio di gardening, ecco che Newey si è spostato in Aston Martin su cui ora molti esperti puntano infatti per un futuro titolo di F1. È però in un altra squadra che molti tifosi italiani vorrebbero vedere Newey. E in parte, ci sono appena riusciti.

Newey in una Ferrari, c’è la foto

Secondo alcune fonti Newey è andato molto vicino ad approdare in Ferrari lo scorso anno ma una divergenza di vedute con il team principal Frederic Vasseur lo avrebbe poi orientato verso la squadra con la livrea smeraldo, invece. Insomma, ci siamo andati a tanto così. Anche perché a conti fatti, Newey sembra un vero patito di Ferrari.

In una recente immagine che arriva dal Festival della velocità di Goodwood infatti abbiamo visto l’ingegnere inglese a bordo di una Ferrari, anche se non si tratta della SF-25. In occasione dell’evento importante di quest’anno, Newey ha preso tuta, guanti e casco è si è calato nell’abitacolo della storica Ferrari 312 per un giro in pista.

Nonostante il campione Chris Amon al volante, la 312 non ebbe mai grande successo e vinse i suoi unici tre gran premi tra il 1966 ed il 1968 mentre quell’anno, non fece registrare risultati importanti oltre ad un podio. L’auto costituí omunque una base di partenza per i progetti successivi, ben più vincenti. E soprattutto, è la prima Ferrari che Newey abbia mai guidato in un circuito, almeno a nostra memoria…