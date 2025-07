Roma a passo di Samba: una promessa da rispettare e l’intrigo Richard Rios! Inter, due nomi per la difesa

C’è un nome che più degli altri sta generando un vero e proprio intrigo di mercato transoceanico. La scorsa estate, di questi tempi, la Colombia si arrendeva in Copa America sotto i colpi di Lautaro Martinez, ma il mondo europeo anche attraverso le dirette notturne di Sportitalia, iniziava ad annotare il profilo del colombiano Richard Rios. Tuttocampista nel vero senso della parola, il talento di proprietà del Palmeiras metteva in luce letteralmente tutte le qualità che si devono richiedere ad un giocatore moderno. Dinamismo dilagante, qualità in fase di palleggio, moto perpetuo e cambi di ritmo che farebbero al caso di qualsiasi squadra votata ad uno stile di gioco moderno e votato al pressing a tutto campo ed alla ricerca del dominio del gioco.

Sono caratteristiche, queste ultime, che per definizione identificano il calcio di Gasperini. E non è affatto un caso che i giallorossi, ispirati da queste considerazioni, siano tra le squadre più attive nella ricerca concreta del classe 2000. Sarebbe tutto perfetto, se solo non si stesse per scatenare una “guerra di mercato” fatta si proposte al rialzo e di tentativi reiterati per riuscire a strappare la preferenza del diretto interessato.





Certamente ci sono società con maggiore potere economico, e che a differenza dei capitolini avrebbero già accontentato le pretese di chi detiene tutte le percentuali del cartellino di Richard Rios. E’ il caso del Nottingham Forest, arrivato a scollinare la quota dei 30 milioni per dare uno strappo decisivo nella rincorsa al centrocampista. Un progetto, quello dei britannici, che però non ha ancora convinto del tutto Richard Rios, che privilegiando altre situazioni (alcune già manifestatesi ufficialmente, come la Roma, altre che sono pronte a farlo) preferisce non precorrere i tempi per stringere un accordo. Ed allora attenzione a chi, come il Benfica, ha intenzioni molto serie ed è pronto a palesarle già nelle prossime ore. I lusitani hanno un potere di spesa piuttosto alto, frutto delle plusvalenze a getto continuo che caratterizzano la storia recente e non solo delle Aquile e cercheranno di imprimere alla trattativa un’accelerazione simile a quelle cui Richard Rios ha abituato i tifosi del Palmeiras, ormai rassegnati ad immaginare il loro idolo con una maglia diversa nella prossima stagione.

Diverso, in chiave Roma, è invece il discorso legato all’esterno destro. Wesley ha blindato il suo accordo con i giallorossi ed è rimasto affascinato dal progetto tattico che lo stesso Gasperini ha avuto modo di presentargli in un contatto diretto una decina di giorni fa. Le schermaglie successive, evidenziate dal comunicato stampa del Flamengo, descrivono quel gioco delle parti per il quale chi è convinto di essere forte della volontà del suo obiettivo, cerca di tirare per il prezzo convinto di riuscire a tenere da parte qualche milione per gli altri obiettivi di mercato che dovranno essere perseguiti. Nel caso della Roma, è sempre molto viva anche la pista che porta ad El Aynaoui, profilo che potrebbe essere inserito come nuovo tassello nel cuore della manovra per un prezzo che tra parte fissa e bonus pareggerebbe la proposta da 22 milioni più 3 di bonus rifiutata domenica dal Palmeiras per Rios. Le linee sono calde.





La missione uscite tiene invece banco in casa Inter, prima di far proseguire un mercato in entrata che, è bene ricordarlo, ha già visto 3 colpi messi a segno. Ne seguiranno altri, a partire dalla difesa in cui l’obiettivo numero uno è evidenziabile nel centrale del Parma Leoni, che palesa però la criticità di una domanda economica da parte dei ducali di una decina di milioni superiore rispetto ai 30 milioni che i milanesi avrebbero stanziato per il suo acquisto. Allo stesso modo si reitera l’interesse per Koni De Winter del Genoa che avevamo già provveduto a segnalare all’inizio del mese scorso.

Anche per questo motivo serviranno delle operazioni in uscita, che possano permettere di incamerare soldi freschi per i cartellini, e contestualmente risparmiare soldi di ingaggio che potrebbero essere impiegati come risorsa utile per ristrutturare la squadra che verrà messa a disposizione di Cristian Chivu.

Non ci sono ancora segnali concreti di accordo con il Club Brugge per Stankovic nonostante la trattativa resti più che mai viva, mentre sono rinvigorite le speranze di riuscire a trovare una sistemazione per Taremi sempre più in uscita. Il Besiktas è da tempo una delle squadre più concrete, e si continuerà a lavorare in questo senso. Una volta trovata una sistemazione per l’iraniano, i nerazzurri andranno alla ricerca di un profilo dalle caratteristiche diverse: un trequartista rapido che possa garantire inventiva e cambio di passo, due caratteristiche che l’ultima versione nerazzurra non aveva e per la quale la dirigenza dei milanesi cercherà di attrezzarsi in vista della prossima stagione.