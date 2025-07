Sinner, regolamento infranto: la foto lo ha incastrato

Non è solo il tennis a rendere Wimbledon il torneo più iconico e prestigioso del circuito. A fare la differenza, sin dalla prima edizione del 1877, è anche tutto ciò che ruota attorno al campo: l’atmosfera, le tradizioni e, soprattutto, il rigido protocollo di abbigliamento che distingue l’evento da qualsiasi altro Slam.

A partire dai giocatori, obbligati a vestire di bianco totale, secondo una regola che affonda le radici nell’etichetta vittoriana, fino agli ospiti del celebre Royal Box del Centre Court, dove l’eleganza è d’obbligo. Gli uomini devono indossare giacca, camicia e cravatta, pena l’esclusione, come accadde a Lewis Hamilton nel 2015. Le donne, seppur libere nella scelta dello stile, devono rinunciare ai cappelli vistosi per non intralciare la visuale degli altri ospiti. A sovrintendere agli inviti del Royal Box c’è Debbie Jevans, presidente dell’All England Lawn Tennis Club dal 2023. È lei a gestire una lista ristrettissima di 74 posti, selezionando personalità del mondo dello sport, dello spettacolo e dell’aristocrazia, seguendo le direttive dell’AELTC e con l’approvazione della famiglia reale.

Non mancano naturalmente le figure istituzionali più alte del Regno Unito e i membri della nobiltà, tra cui spicca ogni anno la presenza della Principessa Kate Middleton, patrona del torneo dal 2016. Elegante e impeccabile, Kate sfoggia sempre la spilla viola e verde dell’AELTC, in onore del club che ospita Wimbledon dal 1922. Ma anche chi siede sugli spalti “ordinari” viene implicitamente invitato al rispetto di un certo decoro. Sebbene non esista un dress code obbligatorio fuori dal Royal Box, Wimbledon resta un luogo di culto sportivo dove l’etichetta conta quanto il punteggio sul tabellone.

Wimbledon, la maglia del Napoli arriva fino a Londra

Eppure, nell’era dei social e dell’immediatezza, basta un dettaglio fuori posto per catturare l’attenzione globale. E così è accaduto durante la finale di Wimbledon 2025 tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, quando le telecamere hanno immortalato uno spettatore in tenuta del tutto fuori contesto: maglia del Napoli azzurra, cappellino e occhiali da sole. In mezzo a un pubblico vestito per l’occasione, quel tifoso italiano ha inevitabilmente attirato l’attenzione degli utenti e dei media. Nessuna violazione ufficiale del regolamento, sia chiaro – non si trattava del Royal Box – ma il contrasto con l’eleganza e il rigore che da sempre caratterizzano Wimbledon è apparso evidente. Nella platea di giacche sartoriali, abiti estivi e camicie a righe, quella maglia sportiva è sembrata un piccolo gesto di “ribellione” alla liturgia britannica.

In pochi minuti, l’immagine ha iniziato a circolare sui social, generando ironie e commenti tra il divertito e il perplesso. Alcuni hanno celebrato il “coraggio” del tifoso partenopeo, altri hanno sottolineato quanto la tradizione – specie in un contesto come quello del Centre Court – dovrebbe essere rispettata fino in fondo. Quel che è certo è che, nel teatro più formale del tennis mondiale, la maglia del Napoli è diventata protagonista di un siparietto social che difficilmente sarà dimenticato.