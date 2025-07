Anche il gigante Lucca alla corte di Conte. Napoli, un mercato che fa sognare

Noa Lang ha fatto ieri mattina le visite mediche a Villa Stuart, l’ok definitivo di Beukema sta per arrivare e pure Lorenzo Lucca è vicinissimo ad approdare alla corte dj Antonio Conte. Il mercato del Napoli ha tracciato una linea chiara sulle ambizioni del club partenopeo, che vuole confermarsi in Italia e provare a lottare con le grandi in Europa.

Lucca si dividerà l’area di rigore con Lukaku: entrambi sono pronti a fare a spallate con le difese avversarie, incrementando gli spazi per gli inserimenti di esterni e centrocampisti. Ma non solo: il centravanti classe 2000 ha una buona dose di consistenza tecnica nella costruzione del gioco.

E se dovesse arrivare perfino Ndoye, ecco che i messaggi napoletani alla concorrenza diventerebbero forti e chiari. D’altronde Conte ha deciso di restare per un progetto super ambizioso. Che, in piena sessione di calciomercato, sta prendendo sempre più forma. Poi parola al lavoro di Conte, che domani diventerà assiduo, visto che il Napoli inizierà il consueto ritiro a Dimaro.