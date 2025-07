Doppietta di Girelli: l’Italia femminile vola in semifinale agli Europei. È la prima volta dal 1997

La Nazionale italiana femminile continua a sognare in grande all’Europeo in corso in Svizzera. Ai quarti di finale, giocato oggi, le azzurre hanno avuto la meglio della Norvegia.

Il risultato finale è stato di 1-2 per la squadra allenata dal CT Andrea Soncin, che ha vinto grazie alla doppietta di Cristiana Girelli, la capitana delle Azzurre nonché la loro trascinatrice. Ma non è stata la sola la bomber con il numero 10 sulle spalle la protagonista della serata. Con lei, anche la sua ex compagna di squadra, Sofia Cantore, che le ha servito ben due assist su due. Il secondo, quello vincente, al minuto 89, con un cross pennellato che Girelli sul secondo palo, di testa, ha dovuto solamente deviare verso lo specchio della porta. Eppure le Azzurre erano andate in vantaggio sempre con Girelli in avvio di ripresa, al minuto 50, dopo una prima frazione piuttosto bloccata. La capitana e fuoriclasse Ada Hegerberg aveva poi fallito un calcio di rigore al 60′, rinviando solo di qualche minuto il gol del pareggio.

Poi appunto il gol di Cristiana Girelli, che vale la semifinale europea per l’Italia femminile. Un risultato clamoroso che mancava alla selezione femminile dal 1997. Ora in semifinale la squadra di Soncin attende la vincente del quarto di finale tra Svezia e Inghilterra.