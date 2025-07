ESCLUSIVA SI Palmeiras rifiuta l’offerta del Benfica per Rios. Resta in corsa la Roma

Il Palmeiras ha rifiutato l’offerta da 25 più bonus che il Benfica ha presentato personalmente a San Paolo ieri per il centrocampista Richard Rios. I Dirigenti del club lusitano sono ancora in Brasile in trattativa. Il giocatore ha una base di accordo, e attende quello tra i due club. La Roma resta quindi in corsa ma è chiamata ad un rilancio. Il Palmeiras non ha intenzione di fare sconti rispetto ai 30 milioni richiesti.