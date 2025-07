ESCLUSIVA SI Pedullà: “La Cremonese prepara il triplo colpo: Grassi, Pezzella e Maleh”

La Cremonese prepara i colpi per la salvezza: fra difesa e centrocampo i grigiorossi stanno accelerando le operazioni in questo mercato estivo per completare la squadra a disposizione di Davide Nicola.

Ecco quanto riporta in merito Alfredo Pedullà: “Non solo Alberto Grassi, come vi abbiamo raccontato in esclusiva diversi giorni fa. La Cremonese è molto vicina ad altri due colpi: trattativa in stato avanzato per il terzino sinistro Giuseppe Pezzella di proprietà dell’Empoli e per il centrocampista Youssef Maleh rientrato a Lecce proprio dopo l’esperienza con il club costano. La Cremonese sta preparando il triplo colpo”.