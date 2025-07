Esplode la MotoGP, Bagnaia stoppa Marquez: così torna a vincere

Il Gran Premio del Sachsenring ha rappresentato l’ennesimo campanello d’allarme per Francesco Bagnaia. Il campione torinese, ancora alle prese con un periodo opaco, ha chiuso la gara soltanto al terzo posto, lasciato dietro dai due fratelli dominatori del weekend.

Da diverse gare, Bagnaia fatica a emergere con brillantezza: paradossalmente, le performance appaiono più timide, nonostante il talento e le aspettative restino elevatissime. I risultati parlano chiaro: nonostante una rimonta coraggiosa, partendo dalla dodicesima piazza in griglia, il gap dal vertice continua ad allargarsi. In Germania, il podio ha confermato il trend: sul gradino più alto si è issato Marc Marquez, autentico mattatore del Sachsenring, con una vittoria che ha ulteriormente rafforzato la sua leadership nel campionato. Alle sue spalle, Alex Marquez ha completato la doppietta del team, confermando il totale controllo del weekend da parte della famiglia spagnola. Nel frattempo, Bagnaia ha completato una rimonta comunque dignitosa, ma la sua terza posizione non ha infiammato gli animi: una prestazione solida ma priva di slancio, figlia anche delle molte cadute che hanno falcidiato il gruppo durante la gara.

La differenza in pista è emersa netta, testimoniando uno stato di forma migliore per entrambi i Marquez, che hanno dimostrato non solo classe ed esperienza, ma anche superiorità psicologica nei confronti degli avversari. La sensazione è che il binomio Ducati–Bagnaia, se non reagirà in fretta, rischia di essere rapidamente risucchiato dalle prestazioni del duo iberico. Se da un lato il podio resta un risultato positivo, dall’altro la dinamica della gara – sconforto incluso – rivela un quadro di crescente difficoltà psicofisica per il pilota torinese. Nonostante tutto però, in conferenza stampa è emerso forse l’unico modo per fermare Marc MArquez.

Siparietto in conferenza: Bagnaia risponde a Marquez

Durante la conferenza stampa post-gara, il momento più inatteso non ha riguardato la cronaca sportiva, bensì un siparietto che ha allentato tensioni e reso memorabile il finale. L’organizzazione del Sachsenring sta valutando un nuovo contratto quinquennale con la MotoGP, per confermare il tracciato nel calendario a lungo termine. Un giornalista ha chiesto ai piloti se la notizia fosse gradita. Marc Marquez, non riuscendo a trattenere la battuta, ha risposto con ironia: “Sì, e se hanno bisogno di aiuto posso pagare io”. Una frase volutamente provocatoria, per sottolineare il suo dominio incontrastato sul circuito.

A quel punto, Pecco Bagnaia e Alex Marquez, in evidente sintonia, hanno replicato con spirito goliardico, suggerendo che piuttosto sarebbero stati loro a pagare per evitare di correre al Sachsenring, viste le difficoltà incontrate nel provare a scalfire la superiorità del #93. Il sorriso dello spagnolo, la presa in giro bonaria tra fratelli rivali e gli applausi generati tra i giornalisti hanno alleggerito atmosfere altrimenti tese.