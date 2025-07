Federica Pellegrini contro Sinner, nuova bufera: “State male”

Dopo la storica vittoria di Jannik Sinner a Wimbledon, scoppia il caos un vero caso con Federica Pellegrini protagonista.

Certe frasi, quando toccano i beniamini del pubblico, restano lì, in sospeso, pronte a riemergere nel momento meno opportuno. E così è successo, puntualmente, dopo che Jannik Sinner ha scritto una pagina memorabile del tennis italiano conquistando Wimbledon.

Un trionfo che ha mandato in visibilio i tifosi, ma che ha anche riacceso una vecchia polemica con un nome pesante dello sport azzurro: Federica Pellegrini. Infatti, la Divina, solo qualche mese fa, era intervenuta a gamba tesa sul caso doping che aveva coinvolto il numero uno del mondo.

Sinner e Federica Pellegrini accuse e parole pesanti

Sinner era stato punito con un’ammenda e una sospensione di tre mesi per una questione legata a controlli saltati, nulla di eclatante sul piano tecnico, ma comunque abbastanza per scatenare opinioni contrastanti. Pellegrini, con la franchezza che la contraddistingue, non si era tirata indietro e aveva detto la sua in modo netto: “Secondo me il suo caso è stato gestito diversamente rispetto al 99% degli altri. Il polverone? Perché Sinner è molto amato”. Parole che all’epoca divisero, ma che oggi, alla luce del trionfo londinese, suonano per molti come un colpo basso.

E infatti i social, come spesso accade, non hanno dimenticato. Anzi. Sotto un recente post Instagram di Federica, apparentemente innocuo, in cui si mostrava in vacanza promuovendo uno dei suoi sponsor, si è scatenata la bufera. “Ti saluta Jannik”, ha scritto un certo Matteo. Un altro utente, Dada, è andato dritto al punto: “Sinner ha vinto Wimbledon! Vediamo se sei abbastanza umile da fargli i complimenti e chiedere scusa delle tue parole su di lui”. E non sono stati gli unici.

La reazione della Pellegrini non si è fatta attendere. Con la solita schiettezza, ha deciso di rispondere per le rime. Ha difeso la propria opinione e si è definita “umile e coerente”. Perché secondo lei non c’è nulla di male nell’aver espresso un dubbio, in modo civile, su una vicenda che comunque aveva suscitato interrogativi anche fuori dal mondo del tennis.

Però la verità è che, nel momento in cui un atleta come Sinner raggiunge un traguardo così grande, ogni vecchia critica rischia di venire riletta sotto una luce diversa. E i tifosi, si sa, non perdonano facilmente chi tocca i propri idoli. Senza ombra di dubbio, Jannik ha vinto con la racchetta e ha convinto con il carattere. E ora, chi lo aveva messo in discussione, anche solo per principio, deve fare i conti con un popolo che lo segue con passione quasi religiosa.

Il tempo dirà se tra i due campioni ci sarà mai un confronto diretto, oppure resteranno distanti, su binari paralleli. Nel frattempo, i social hanno già emesso la loro sentenza. E non sembrano intenzionati a fare sconti.