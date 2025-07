Inter under 23, ha firmato il portiere Riccardo Melgrati: sarà il vice Calligaris

La seconda squadra dell’Inter, l’under 23 voluta fortemente dal presidente Giuseppe Marotta, sta prendendo forma. In queste settimane, la società sta preparando la rosa creando una base solida di calciatori fuori quota e di calciatori provenienti dal settore giovanile della società milanese che possa affrontare il prossimo campionato di Serie. In questo contesto si inserisce l’operazione conclusa per riportare Riccardo Melgrati a difendere i pali di una formazione dell’Inter, in questo caso della neonata formazione under 23 nerazzurra.

A parametro zero

Riccardo Melgrati ha firmato l’accordo che lo legherà all’Inter per un anno con opzione. Al termine della passata stagione, il portiere è rimasto svincolato e firmerà con i nerazzurri un accordo annuale con opzione per un altro anno. L’operazione è stata conclusa dalla società nerazzurra con l’agente FIFA Mirco Lombardi, che ha curato gli interessi del portiere classe 1994 L’estremo difensore era rimasto senza contratto a seguito del fallimento della SPAL. L’ufficializzazione dell’ingaggio arriverà a breve, ma l’operazione è conclusa.

Melgrati torna all’Inter

Per Riccardo Melgrati quello all’Inter è un ritorno. Il 31enne estremo difensore nato a Monza è un ritorno alle origini, perché è cresciuto proprio nel settore giovanile della formazione meneghina. Melgrati aveva lasciati i colori nerazzurri nel 2012 per trasferirsi al Cesena. Da allora sono state innumerevoli le sue esperienze sempre nelle serie minori: Cesena, Sudtirol, Prato, Arezzo, Siena, l’esperienza spagnola al Prat, l’Imolese e ancora Pontedera, Lecco e Lucchese, prima appunto dell’ultima esperienza alla SPAL.

In questa nuova esperienza interista, Melgrati sarà il secondo “chioccia” di Alessandro Calligaris, portiere classe 2005 cresciuto in nerazzurro, titolare designato della neonata under 23.