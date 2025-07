La lunga estate di Osimhen: a che punto siamo e cosa manca per chiudere

Una telenovela senza fine quella che stanno vivendo il Napoli e i suoi tifosi per capire in che modo finirà la vicenda-Osimhen. Una cosa sola è certa: che il giocatore è alla porta e che tutti vogliono il suo ritorno al Galatasaray.

Fra offerte e rilanci l’asse Napoli-Istanbul è caldo, caldissimo da settimane, ma la fumata bianca ancora nono arriva. L’ultimo atto del caso legato al nigeriano è il certificato medico presentato al club azzurro nel giorno in cui era atteso in ritiro. Insomma, che la fumata bianca arrivi o meno, il giocatore non ne vuol sapere di allenarsi con gli azzurri almeno per il momento, anche se la motivazione ufficiale è appunto per motivi di salute.

Partita chiusa? Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, il Galatasaray ha preannunciato stamattina al Napoli, che presenterà una lettera di credito (più che una fideiussione). Oggi c’è dunque del lavoro con le banche da fare per coprire la cifra di 75 milioni e garantirla con dilazioni entro e non oltre il 2026.

Questa dunque la chiave per arrivare alla tanto attesa svolta finale e magari alla chiusura di questa lunga storia. Possibile che ci voglia qualche giorno in più (tempi tecnici), Osimhen continuerà ad aspettare, riporta Pedullà.