L’altro Vlahovic che sogna la A a suon di gol: Vanja sulle orme di Pio Esposito allo Spezia

È l’estate dei Vlahovic. Da un lato Dusan, il cui futuro (lontano dalla Juventus) è ancora tutto da scrivere. Dall’altro il più giovane Vanja, attaccante classe 2004 che ha incendiato le reti l’anno scorso nell’Atalanta U23 ed è pronto a ripetersi in cadetteria: da ieri è un nuovo attaccante dello Spezia, arriva in prestito proprio dalla Dea, che crede fermamente nelle sue qualità e può esplodere in cadetteria dopo un’annata favolosa alla prima stagione tra i professionisti.

Stagione pazzesca in C, e ora…

22 gol e 7 assist in Serie C per Vlahovic, capocannoniere del Girone A. Incontenibile nell’attacco alla profondità e nella capitalizzazione dei contenuti offensivi. Dopo esser stato il riferimento della Primavera bergamasca, ha saputo ripetersi in terza serie, andando perfino oltre le più rosee aspettative. Adesso può consacrarsi allo Spezia, cercando di seguire le orme di Pio Esposito, che l’anno scorso ha fatto sognare gli aquilotti.

A disposizione di Luca D’Angelo ci saranno due attaccanti nuovi e pronti a dare tutto per la maglia spezzina: Vlahovic e Artistico. Con il secondo che si è ben disimpegnato a Castellammare di Stabia (7 reti e 1 assist) e ha voglia di confermarsi in B.

Il comunicato dello Spezia