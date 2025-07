Longari: “Conferme su tentativo Inter per Lookman”. I dettagli

L’Inter vuole Ademola Lookman, lo scriveva il Corriere dello Sport oggi, e piovono conferme sull’obiettivo dei vice Campioni d’Europa. Chivu lo considera il rinforzo ideale per il reparto offensivo, dove andrebbe ad affiancare nel reparto d’attacco i già presenti Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Ange-Yoan Bonny e Francesco Pio Esposito, garantendo soluzioni tattiche preziose come il passaggio al 3-4-2-1 o al 4-3-3.

La situazione di Lookman e le richieste dell’Atalanta

Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari,, l’Atalanta parte da una richiesta di 55 milioni di euro. La prima proposta dell’Inter dovrebbe superare i 40 milioni di euro. Al momento, dunque, resta una distanza di circa 10 milioni tra domanda e offerta, mentre il calciatore, classe 1997, ha ancora un contratto in vigore fino al 2027.

L’attaccante nigeriano, autore di 52 reti nelle ultime tre stagioni con l’Atalanta, ha affinato il proprio bagaglio tecnico e tattico sotto la guida di Gasperini, rendendosi un profilo perfetto per i nerazzurri. Di questi 52 gol, 3 sono arrivati nella magica serata di Dublino con la vittoria dell’Europa League da parte dei bergamaschi che non vorrebbero cedere il loro asso inglese. Per questo motivo chiedono una cifra elevata, sulla base della quale Marotta e Ausilio stanno cercando di trattare con Percassi.