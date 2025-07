Modric si presenta con carica: “Il Milan non può accontentarsi della mediocrità”

Luka Modric è da un paio di giorni il nuovo regista del Milan. Il centrocampista croato, ex Real Madrid, si è presentato ai microfoni di Milan Tv, spiegando anzitutto le ragioni della sua scelta di sposare la causa rossonera: “Perché ho scelto il Milan? Volevo rimanere in Europa per continuare a giocare un calcio competitivo. Avevo altre offerte, ma quando mi ha chiamato il Milan per me era chiaro. Lo volevo dal primo minuto. Mi ha impressionato anche il fatto che il ds Tare è venuto in Croazia per presentarmi il progetto e tutto il Milan. E’ stato molto importante per me, mi ha dimostrato quanto volessero portarmi qui. Poi il Milan è uno dei più grande club in Europa. Il Milan non può essere soddisfatto della mediocrità, bisogna porsi gli obiettivi più grandi possibili: vincere titoli e competere con le migliori squadre nel mondo. Ecco perchè sono qui”.

Su cosa pensa di portare nello spogliatoio del Milan: “Prima tutto vengo con molto rispetto per tutti quanti: giocatori, allenatori e società in generale. Voglio portare la mia fame di vincere, aiutare i compagni sotto tutti i punti di vista e lavorare sodo per gudagnare il mio posto in squadra. Non è mai facile, devi lavorare sodo e lottare”.

Sulla Serie A: “Ho guardato molto il calcio italiano, è un campionato molto competitvo che è cresciuto molto. Ci sono molti giocatori croati che militano in Italia e mi piace seguire i miei compagni di nazionale. Ci sono grandi squadre, bravi giocatori. E’ un campionato molto tattico e fisico”.

“Dico sempre che per me la cosa più importante è l’amore: l’amore per il gioco e per il calcio. Ce l’ho ancora, sento di avere questo fuoco ancora dentro di me. E’ questo che mi spinge. Poi c’è anche il fatto di lavorare bene, prepararsi per essere al massimo e vivere una vita sana. Non ci sono grandi segrete, ma per me quello che conta di più sono la passione e l’amore per il calcio”.

Sul numero 14: “Mi piace questo numero. So che al Milan il numero 10 è indossato da un grandissimo giocatore come Leao. Lui è il presente e il futuro del Milan. Visto che il 10 non era libero ho dovuto sceglierne un altro. Ho preso il 14 perchè mi piace, l’ho indossato anche in nazionale, all’inizo della mia carriera e al Tottenham. Ho portato, spero andrà bene anche qui”.

Modric ha chiuso l’intervista con questo messaggio rivolto ai tifosi del Milan: “Sono davvero felice di essere al Milan. Non vedo l’ora di vedervi a San Siro. Speriamo di rendervi felici e di regalarvi tanti bei momenti in questa stagione per rendervi orgogliosi di noi e festeggiare molte vittorie insieme. Forza Milan!”.