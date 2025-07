MotoGP a pezzi, notizia devastante: tifosi senza parole

Marc Marquez non ha lasciato scampo nemmeno al Sachsenring: il suo dominio nel GP di Germania è proseguito con una vittoria netta, suggellando il suo ennesimo successo su un tracciato che sembra fatto su misura per lui .

Alle sue spalle, tanto per cambiare, il fratello Álex Marquez, malgrado un infortunio, ha lottato con coraggio per agguantare il secondo gradino del podio. In terza posizione, comunque, è salito Francesco Bagnaia, autore di una rimonta sensibile partendo dalla quarta fila. Un piazzamento incoraggiante, ma distante da quel cambio di passo che in Ducati attendono da una stagione ormai segnata da troppe difficoltà. Il meteo instabile e la pista insidiosa hanno reso il GP meno spettacolare del previsto. Non è stata la prova ideale per gli appassionati: se da un lato ha brillato la perfezione tecnica di Marquez, dall’altro si è avvertita la sensazione che il dominio spagnolo oscuri i rivali, con pochi segnali di vera sfida.

Bagnaia, in particolare, non è riuscito a trovare la zampata decisiva per contrastare i fratelli, confermando le difficoltà che si trascina da settimane principalmente sulla gomma anteriore. La sua prestazione, pur positiva nella sostanza, non cancella i segnali preoccupanti che emergono dal confronto con i leader del campionato . Le qualifiche avevano già mostrato un Bagnaia distante dalla pole, un segnale che non è stato totalmente smentito dalla gara: la rimonta da 11° a 3° rimane un gesto di forza, ma non modifica l’ordine gerarchico. In casa Ducati cresce la consapevolezza che il progetto, se da un lato resta competitivo, dall’altro mostra segni di cedimento man mano che il campionato avanza. A questo punto, pensare a un ribaltone sembra pura utopia. Nel frattempo, arriva una terribile notizia per i tifosi.

Sachsenring maledetto: solo in 10 al traguardo

Il Gran Premio di Germania 2025 resterà negli annali della MotoGP non tanto per lo spettacolo offerto in pista, quanto piuttosto per il numero record – in negativo – di piloti giunti al traguardo. Sul tracciato del Sachsenring, appena dieci motociclisti sono riusciti a completare la gara, complice una lunga serie di cadute che hanno trasformato il round tedesco in una vera e propria gara a eliminazione. Un dato così non si registrava dal lontano GP d’Australia 2011, quando la combinazione tra incidenti e forfait ridusse drasticamente la griglia di arrivo.

Se già in partenza si contavano le assenze di Enea Bastianini, Franco Morbidelli, Maverick Vinales e Somkiat Chantra, fermi per infortunio, il bilancio è ulteriormente peggiorato con otto cadute nel corso della gara. Tra i protagonisti dello sfortunato elenco figurano nomi importanti come Pedro Acosta, Fabio Di Giannantonio, Johann Zarco, Marco Bezzecchi, Joan Mir, Raul Fernandez Ogura e Miguel Oliveira, oltre a Lorenzo Savadori, finito a terra addirittura due volte. Gran parte degli incidenti è avvenuta in curva-1, un punto critico reso ancor più insidioso da un forte vento alle spalle che ha compromesso la stabilità delle moto in frenata. La concentrazione di cadute tra il 17° e il 21° giro ha generato una sequenza impressionante di ritiri. Fortunatamente, tutti i piloti coinvolti sembrano aver evitato conseguenze fisiche gravi, ma l’episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza e sull’imprevedibilità del Sachsenring.