Real Madrid, Bellingham si è operato: lungo stop, il comunicato

Jude Bellingham si è sottoposto all’intervento chirurgico alla spalla sinistra, come previsto dal Real Madrid al termine della stagione 2024/25 e dopo la fine del Mondiale per Club. L’operazione si è svolta a Londra e ha avuto esito positivo. Si trattava di una procedura attesa da tempo: la lussazione, risalente al novembre 2023 durante una partita di Liga contro il Rayo Vallecano, aveva continuato a dare fastidio al centrocampista inglese, costretto a giocare con un tutore per diversi mesi, tra club e nazionale.

Ora, con la stagione archiviata e il Mondiale per Club alle spalle, Bellingham ha potuto finalmente fermarsi. I tempi di recupero stimati variano tra le 10 e le 16 settimane, ma è probabile che il suo rientro in campo avvenga non prima di ottobre. Salterà quindi l’inizio della Liga 2025/26, le prime due giornate di Champions League e molto probabilmente anche le partite di settembre e ottobre con l’Inghilterra.

Nonostante i problemi fisici, l’ultima stagione di Bellingham resta di livello. Il centrocampista inglese ha chiuso l’annata con 58 presenze complessive e 15 gol, distribuiti tra Liga, Champions League, Coppa del Re, Supercoppa e Mondiale per Club. In particolare, ha segnato 9 gol in 31 presenze in campionato, 3 reti in 13 partite di Champions League, 1 gol in 4 gare di Coppa del Re e un’ulteriore marcatura nelle altre competizioni, comprese le sfide del Mondiale per Club, dove ha giocato sei partite.

L’obiettivo è quello di rientrare al 100% in autunno, pronto per riprendere il ruolo da protagonista in Spagna e in Europa.

Di seguito il comunicato del Real Madrid: “Il nostro giocatore Jude Bellingham è stato sottoposto oggi con successo a un intervento chirurgico per correggere la lussazione ricorrente della spalla sinistra. L’operazione è stata eseguita dai dottori Manuel Leyes e Andrew Wallace, sotto la supervisione del Servizio Medico del Real Madrid. Bellingham seguirà ora un periodo di riabilitazione prima di tornare ad allenarsi e iniziare il suo recupero”.