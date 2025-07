Terremoto F1, Verstappen colto di sorpresa: lo hanno beccato

Scandalo Max Verstappen: si è fatto beccare così, come un “novellino”!

Nel mondo governato dai social network in cui non si può letteralmente fare un passo senza essere tracciati e rintracciati dagli algoritmi, dalle pubblicità e, in generale, da un sistema costruito appositamente per bombardarci di informazioni la privacy è sempre più un’incognita, specialmente per i piloti di Formula Uno che sono chiaramente i personaggi pubblici più seguiti e popolari dello sport mondiale.

Un passo fatto in qualsiasi direzione di un importante figura dello sport mondiale come Max Verstappen fa un rumore assordante, poco importa cosa abbia fatto o detto realmente il pilota. In particolare, in queste ore, sono sotto inchiesta addirittura i movimenti del pluricampione, in una fase molto delicata per il suo team, scoperto a fare qualcosa di molto sospetto.

Andiamo con ordine perché è necessario partire da qualche giorno fa: la cacciata di Christian Horner da Red Bull ha aperto una lunga serie di domande ed interrogativi a cui per il momento, nessuno ha saputo rispondere. La teoria più accreditata vuole il manager fuori dalla scuderia per permettere a Max di restare, visti i contrasti che lui e il padre Jos hanno avuto con il team principal quest’anno. Ma potrebbe non bastare.

Il pluricampione si avvicina a Mercedes, “sgamato” dal GPS

Online è possibile con alcuni siti trovare la geolocalizzazione degli aerei di linea in ogni momento della giornata anche se, muovendosi bene sui social, si può anche trovare quella dei jet privati dei principali VIP del mondo incluso Max Verstappen. Facendo questo giochino, qualcuno si è reso conto secondo Autoblog.it che nello stesso momento, Max e il manager di Mercedes Toto Wolff erano nella stessa parte della Sardegna!

Cosa ci dice questa rivelazione? Beh, i due potrebbero amare la Costa Smeralda. O magari, si sono visti in maniera “clandestina” per discutere in via ufficiale di un trasferimento di Verstappen nella scuderia tedesca delle Frecce d’Argento, un’opzione che la stampa continua a battere con enorme insistenza dandola per molto probabile.

Del resto non è che Toto abbia fatto molto per smentire queste voci, con le sue ultime dichiarazioni che sono state quelle che seguono: “I piloti sono persone intelligenti e sanno come stanno le cose. Non posso dire che firmeremo Verstappen, ma non escludo nulla per il futuro”. Tutto questo mentre il rinnovo per George Russell non è ancora arrivato. Insomma, la “fiction” continua e solo il tempo ci darà una vera risposta.