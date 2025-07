Tour de France – Pogacar cade nel finale, vince Abrahamsen

Jonas Abrahamsen ha conquistato l’undicesima tappa del Tour de France, 156 km con partenza e arrivo a Tolosa. Il norvegese del team Uno-X Mobility ha avuto la meglio su Mauro Schmid (Jayco-AlUla) in uno sprint serrato a due. Terzo, a pochi secondi, è arrivato Mathieu Van der Poel, anche lui parte della fuga di giornata. Il belga ha provato a rientrare sui battistrada ma senza successo. Come previsto, è stata una giornata difficile per Jonathan Milan, che ha perso contatto con i migliori ma è riuscito a mantenere la maglia verde.

Colpo di scena nei chilometri finali: a circa quattro dal traguardo, Tadej Pogacar è stato vittima di una caduta. Il gruppo ha però rallentato per attenderlo, evitando cambiamenti nella classifica generale.

Tour de France, la classifica generale

Nessuna variazione significativa tra i big: Ben Healy (EF Education-EasyPost), 24enne irlandese, resta in maglia gialla. Pogacar lo segue a 29”, con Remco Evenepoel terzo a 1’29” e Jonas Vingegaard quarto a 1’46”.

La tappa di domani

La dodicesima frazione terminerà ad Hautacam, l’ascesa nei Pirenei inaugurata nel 1994 con la vittoria di Luc Leblanc. Nel 2014 fu teatro del quarto successo di Vincenzo Nibali prima del trionfo finale a Parigi. Stavolta però si affronterà dal versante opposto, non da Lourdes. Memorabile anche l’impresa di Vingegaard nel 2022, supportato da un immenso Wout Van Aert, che concluse terzo e fu decisivo nella sfida con Pogacar. Il percorso prevede anche il Col du Soulor (11,8 km al 7,3%) prima dell’erta finale: 13,5 km con una pendenza media del 7,8% e punte al 13%. Il Tour si concluderà domenica 27 luglio a Parigi.